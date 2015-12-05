Порошенко заверил: Украина будет бороться за каждую пядь захваченной земли

Президент считает наших офицеров и солдат украинской элитой.
Президент Петр Порошенко заявил, что власти Украины будут бороться за каждую пядь нашей захваченной земли.
Об этом он сообщил во время церемонии вручения смотровых ордеров на жилье военнослужащим-участникам АТО и членам их семей в Василькове Киевской области, пишет УНИАН.
В то же время глава государства подчеркнул, что на страну цинично и коварно напал агрессор.
"Мы будем бороться за каждую пядь украинской земли, пока ее не освободим", — подчеркнул Президент.
По его словам, "офицеры и солдаты — самые главные и самые уважаемые в Украине...". "Это те единственные, кого можно назвать украинской элитой", — приводят журналисты слова политика.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Российской Федерации придется "заплатить" в случае срыва выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.