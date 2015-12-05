Порошенко предупредил Россию: если Минский процесс провалится — придется заплатить

Президент Петр Порошенко заявил, что России придется "заплатить" в случае срыва выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью изданию Le Figaro, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что введенные странами Запада против РФ ограничительные меры должны быть сохранены, пока положение договоренностей не будут выполнены сторонами.

"Пока положения Минских соглашений не будут выполнены, европейские санкции должны быть сохранены! Если Минский процесс провалится, России придется заплатить", — отметил Президент.

При этом глава государства отвергает аргументы тех, кто говорит, что ограничительные меры не работают и имеют серьезные последствия для Евросоюза. "Проблему для ЕС составляют не санкции, а контрсанкции, введенные Россией", — объяснил Порошенко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо заявил, что экономические санкции против Российской Федерации будут продлены Европейским союзом еще на полгода.