Соколюк назначен главой Государственной миграционной службы

Главой Государственной миграционной службы назначен Максим Соколюк.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он ранее занимал должность первого заместителя главы Службы и исполнял обязанности ее главы.

"Назначить Соколюка Максима Юрьевича главой Государственной миграционной службы Украины", — говорится в тексте распоряжения Кабмина №1253-р, подписанного премьер-министром Украины Арсением Яценюком 2 декабря.

Другим распоряжением, №1250-р, А.Яценюк уволил М.Соколюка с должности первого заместителя главы Государственной миграционной службы.

Как сообщалось, М.Соколюк был назначен первым заместителем главы Государственной миграционной службы Украины и временно исполняющим обязанности главы этой Службы 28 августа, распоряжения №№860-р и 861-р соответственно.

Напомним, Шокин назначил главу Антикоррупционной прокуратуры.