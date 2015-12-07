Украина ожидает положительного отчета Еврокомиссии — Яценюк

Украина выполнила все обязательства для введения безвизового режима с ЕС и ожидает положительного отчета Еврокомиссии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Мы ожидаем финального отчета, который будет опубликован 15 числа. Украина выполнила все, что взяла на себя для того, чтобы был введен безвизовый режим. Мы надеемся на положительное решение наших европейских партнеров. Такое решение, если оно будет, должно быть опубликованным 15 числа", — сказала он.

Ранее в МИД заявили, что ЕС 15 декабря 2015 года предоставит полный отчет выполнения Украиной условий для получения безвизового режима. В ведомстве прогнозируют, что Украина может получить безвизовый режим через два-три месяца после соответствующего решения Европейской комиссии и ЕС.

Тем временем, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан не стал прогнозировать результаты рассмотрения доклада о прогрессе Украины в визовой либерализации, но отметил, что данные отчета являются "убедительными".

Напомним, у Порошенко спрогнозировали: возможная отставка Яценюка будет зависеть от визита Байдена.