В Украине завели уголовные дела на европолитиков, посетивших захваченный Крым

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что из-за визитов в оккупированный Россией Крым в отношении ряда европейских политиков были открыты уголовные производства, пишет 112.ua.

Об этом он сообщил во время публичного отчета.

В то же дипломат уточнил, что заведение дел против политических деятелей в нашей стране инициировало его ведомство.

"По представлению МИД компетентными органами Украины начаты уголовные дела в отношении некоторых европейских политиков, которые нарушили порядок въезда на оккупированную территорию", — отметил Климкин.

Напомним, что в конце июля текущего года аннексированный Крым посетила группа французских парламентариев, а уже в октябре на территорию оккупированного полуострова приехала делегация сербских политиков.