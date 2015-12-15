Подробности ликвидации Дремова: российские спецслужбы готовились устранить "Батю" с октября 2014-го

15 декабря 2015, 10:56

Взрыв был настолько мощным, что вынесло все двери и сиденья автомобиля, а также крышу.

Павел Дремов

По информации аналитического отдела ГИ "Права справа", заместитель погибшего атамана Павла Дремова ("Бати") — Евгений Борщевский (полевой командир "Борщ"), который является заказчиком убийства своего руководителя, был завербован спецслужбами России в 2014 году.

Борщевский Евгений Владимирович, позывной "Борщ", 23.12.1984 года рождения, уроженец г.. Стаханов, проживавший по адресу: г.. Стаханов, ул.Пушкина, д.17, кв.1. заместитель атамана Дремова по особым поручениям (силовой блок). К началу боевых действий в Луганской области занимал должность старшего инспектора отделения уголовно-исполнительной инспекции Управления ГПтС в Луганской области (исправительной колонии №11 г. Брянка), капитан внутренней службы. В июне 2014 года вступил в ряды НВФ "Всевеликое войско Донское" ЛНР, где непосредственно участвовал в вооруженном противостоянии с ВСУ в районе Северодонецка, Лисичанска, Стаханова, Славяносербск.

В начале октября 2014 Борщевский внезапно на короткий промежуток времени исчезает с поля зрения как аналитотдела "Правої справи", так и спецслужб боевиков. Сами боевики объясняли исчезновение "Борща" довольно специфической версией, как отравление его представителями российских спецслужб полонием. Более того, в рядах боевиков не исключали того, что Борщевский может повторить судьбу офицера ФСБ Александра Литвиненко, умершего от отравления радиоактивным полонием. Состояние здоровья "Борща" якобы резко ухудшилось после очередной рабочей встречи с представителями ГРУ России.

Объясняется это тем, что именно на начало осени 2014-го приходятся первые выступления атамана Дремова против нового главаря ЛНР Игоря Плотницкого. Напомню, предыдущий "глава ЛНР" Валерий Болотов ушел в отставку, о чем заявил 14 августа 2014 года. Вместо Болотова новым "главой республики" стал Плотницкий. Почти с самого начала Дремов начал негативно высказываться против нового "лидера".

Примечательно, что к моменту возвращения Борщевского в Стаханов, все желающие могли убедиться, что "отравленный полонием" командир выглядел на удивление хорошо и даже сохранил свои знаменитые гладкие розовые щеки. Отмечу отдельно, что именно после возвращения Борщевского начался раздор в "казацкой" среде.

То есть, операция российских спецслужб по внедрению своего агента в ближайшее окружение "Бати" начала готовиться уже после первых его выступлений против российского ставленника Плотницкого. Кроме Борщевского в поле зрения сотрудников российских спецслужб попадает Москаленко Евгений Владимирович, экс-сотрудник одного из силовых ведомств по Луганской области.

За полгода до ликвидации Дремова Борщевский неоднократно пребывал в Луганске и имел ряд встреч с руководством спецслужб самопровозглашенной "республики". Именно тогда в "казацкой" среде начались разговоры о том, что Плотницкий пытается заменить Дремова контролируемым Борщевским. Борщевского называли человеком, приближенным к главарю ЛНР Игорю Плотницкому. Казаки обвиняли Борщевского в том, что хочет занять место их предводителя. Примечательно, что сам "Батя" считал "Борща" приближенной человеком, что подтверждается и фактом приглашения последнего на свадьбу Дремова.

На свадьбе "Борщ" дарит Дремову отжатый у местного бизнесмена Range Rover. Машина, о которой "Батя" до войны мог только мечтать, оказалась своего рода троянским конем — 12 декабря на трассе Первомайск—Стаханов Дремов погиб в результате подрыва джипа взрывчаткой, которая была заложена в автомобиль. Взрыв был настолько мощным, что вынесло все двери и сиденья автомобиля, а также крышу. Водителя мощной взрывной волной выбросило из салона, а сам Дремов скончался на месте.

На момент ликвидации Дремова Борщевский находился в Луганске и имел ряд встреч с руководством спецслужб самопровозглашенной "республики". Скорее всего, Дремова ликвидировала диверсионная группа некоего "Магадана", близкого к Борщевскому. Практически сразу после ликвидации Дремова из Стаханова исчезают боевики "Жаба" и "Мединец". Последний работал на заправке, расположенной у штаба боевиков.

Примечательно, что накануне убийства Дремова, Плотницкий отдает распоряжение руководителю МГБ ЛНР Леониду Пасечнику, которое гласило: "В связи с обострением конфликтов с представителями казачьих войск, в случае неповиновения и нарушения воинской присяги, приказываю разработать комплекс мероприятий, направленных на установление контроля над казаками".

По словам атамана Козицына, у него была информация о том, что Дремова должны были убить в течение 4-5 дней, и он Дремова об этом предупреждал, но тот недостаточно серьезно отнесся к его словам и вообще недостаточно заботился о своей охране. "Атаман" пообещал отомстить за смерть Дремова. По его словам, к уничтожению Дремова причастны предатели интересов России.

"Мы отблагодарим всех за эти дела. Все тайное становится явным. Все эти группы, подгруппы ... У нас, в России, шакалов много, которые одевают форму, дают оружие и они занимаются беспорядком. Но то, что они делают, посетит их. Земля круглая...", — заявил Козицын.

Россия решила убрать последнего полевого командира, выступавшего против Плотницкого потому, что "Батя", как противовес Плотницкому оказался уже бесполезен. Если раньше он был необходим для поддержания баланса сил в регионе, о чем свидетельствовал тот факт, что отдельные "гумконвои" с военным снаряжением шли прямо на Стаханов не заходя в Луганск, то теперь Россия готовит оккупированные территории для передачи Украине, и стахановский атаман, который выступал против Минских договоренностей, ей не нужен.

фото: joinfo.ua

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