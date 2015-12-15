Военный эксперт назвал возможные цели боевиков на Донбассе

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что приближение морозов может спровоцировать боевиков на попытку захвата теплоэлектростанций в городах Светлодарск и Счастье.

Об этом говорится в его статье на "Апострофе".

В то же время военный эксперт уточнил, что соответствующие атаки террористы способны осуществить исключительно по "собственной инициативе".

"Ибо такого рода действия явно будут иметь для их кураторов из Кремля весьма чувствительные негативные внешнеполитические последствия в виде ужесточения санкций и дальнейшей изоляции мировым сообществом", — отметил аналитик.

По его словам, "понятно, кто будет обвинен мировым сообществом в этом "следующем этапе эскалации боевых действий". "Если, конечно, Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.) не придумает, как обвинить Украину в срыве Минских соглашений", — добавил Машовец.

Напомним, ранее эксперт "ИнформНапалма" Артем Василенко заявил, что в ближайшее время на Донбассе возможны непродолжительные боевые действия, которые главари террористов будут инициировать с целью "утилизации несогласной биомассы".