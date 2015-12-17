Путин не скрывает, что его люди работают на Донбассе, но обвиняет Киев в манипуляциях

Президент РФ Владимир Путин, который не скрывает, что его кураторы работают на Донбассе, обвиняет Киев в том, что якобы украинские власти занимаются манипуляциями при реализации пунктов Минского соглашения по Донбассу.

Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции, пишет РИА Новости.

"Это же манипуляции. Если мы хотим реально решить проблему, давайте перестанем этим заниматься. Давайте вместе будем над этим работать. И мы готовы договариваться, готовы приводить аргументы людям на юго-востоке страны, чтобы был найден какой-то компромисс. Мы к этому готовы, и мы этого хотим. Нужно, чтобы этого захотели наши партнеры в Киеве", — сказал Путин.

По мнению российского президента, киевские власти намеренно откладывают исполнение Минских соглашений в отношении закона об особом статусе управления на Донбассе.

"Приняли еще к самому закону, по-моему, статью 10-ю, в которой написано, что он будет реально применяться только после проведения выборов, то есть опять отложили. Я говорю: "Слушайте, тут же написано, чтобы он действовал". — "Нет, так не написано. Написано, постановление Радой принять – мы приняли". Все", — пояснил Путин.

Ранее он заявлял, что "Москва никогда не говорила, что в Украине нет людей, которые решают определенные вопросы, в том числе военные", но регулярных российских войск там якобы нет.

Ранее Путин заявил, что Россия не заинтересована в обострении конфликта в Украине. Он также признал, что в Украине есть россияне, которые решают определённые вопросы на Донбассе, но в очередной раз отрицает присутствие регулярных войск.