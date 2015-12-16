Разведка США узнала, почему Вашингтон не может договорится с Путиным по Украине

Эксперты частной американской разведки прокомментировали переговоры президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Джона Керри в Москве.

Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

По информации аналитиков компании, США и Россия не могут договориться по украинскому вопросу и прекращению войны на Донбассе, прежде всего, в связи с расхождениями в интерпретации Минских соглашений.

"Вашингтон настаивает на выполнении Москвой условий Минского протокола, который предусматривает полное восстановление Украиной контроля над границей с Россией, а также возвращение сепаратистских регионов (захваченной ДНР и ЛНР части Донбасса, — ред.) под контроль официального Киева. До этого США не собираются ослаблять или снимать экономические санкции в отношении РФ.

Москва, в свою очередь, сначала хочет добиться от Киева уступок по политической части Минска-2. Несмотря на это, Вашингтон продолжает поддерживать позицию Киева в том, что условием для прогресса в политической части Минских договоренностей является полная имплементация пунктов, касающихся безопасности", — отметили эксперты.

В связи с этим, они прогнозируют напряженные переговоры, в процессе которых американская сторона не будет "сдавать" интересы Украины, но и о быстром завершении войны договориться не получится.

"Стратегия России на Донбассе заключается в том, чтобы использовать военный конфликт для подрыва авторитета официального Киева, что заставит Украину свернуть со своего прозападного пути. Это напрямую противоречит интересам США в Украине. Более того, усложняет ситуацию факт наращивания со стороны РФ и США своего военного присутствия в Европе", — подытожили американские эксперты.

Как известно, на встрече в Кремле Керри и Путин обсуждали украинский кризис, ситуацию в Сирии, а также санкции.