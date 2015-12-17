Путин в очередной раз клянется, что в Украине нет российских войск: но есть его люди

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз поклялся, что российских регулярных войск нет на Донбассе.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Однако, по его словам, Москва никогда не говорила, что в Украине нет людей, которые решают определенные вопросы, в том числе военные, но это не значит, что там есть регулярные российские войска.

"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуете разницу", — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не заинтересована в обострении конфликта в Украине.