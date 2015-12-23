Дипломат объяснил, почему агрессия РФ является для Украины национально-освободительной войной

Добрососедскими отношения между Россией и Украиной могут стать после того, как в состав Украины вернутся Крым, все территории Донецкой и Луганской областей, РФ компенсирует нашей стране потери от агрессии, покается, а мы ее простим.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

Вместе с тем он подчеркнул, что нынешняя вооруженная агрессия России против Украины фактически является для нашего государства национально-освободительной войной.

"Чем меньше России и российского влияния в Украине, тем лучше. Развитие свободной торговли следует приветствовать только тогда, когда она не превращается в орудие политического давления. Для России торговля всегда была, есть и в обозримой перспективе будет оставаться инструментом политического влияния. Подтверждением этого являются многочисленные факты, насколько легко Россия отказывается от торговых и экономических связей ради политических целей (санкции против ЕС, Турции, Беларуси, Украины)", — заявил дипломат.

"Снижение объемов торговли всегда наносит материальный ущерб. Вместе с тем на сегодня объемы украинского-российской торговли уменьшились настолько, а необходимость политического отделения от РФ такая высокая, что уже в среднесрочной перспективе и в дальнейшем отмены ЗСТ с Россией будет иметь для нас исключительно положительный эффект", — резюмировал Яременко.

Напомним, ранее дипломат рассказал, чем вызвана "ядерная" риторика Москвы.

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