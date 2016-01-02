Джемилев объяснил, почему морская блокада всего Крыма невозможна

Для осуществления такой акции нужно иметь военные корабли, отметил политик.
Нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что морская блокада всего оккупированного Россией Крыма невозможна.
Об этом он сообщил изданию Крым.Реалии.
В то же время политик уточнил, что для осуществления такой акции "нужно иметь военные корабли, и, наверное, это может осуществить только НАТО, если будет соответствующее решение".
"…речь шла о жестком контроле той продукции, которая, по его информации, на баржах идет контрабандным путем через нейтральные воды", — объяснил суть морской блокады собеседник журналистов.
Напомним, ранее Мустафа Джемилев заявил, что товарная и энергетическая блокада активистами Крыма принесла несколько результатов. Ознакомиться с данными политика можно здесь.