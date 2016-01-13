Рада должна заняться стратегией обороны и вопросом дисциплины в армии — Пашинский

13 января 2016, 20:04

Пашинский заявил, что в 2015 году на 16% было увеличено финансирование безопасности ведомств.

В новом году парламент должен заняться вопросом стратегии национальной обороны Украины и серьезно реагировать на проблему нарушения дисциплины, которая происходит среди военнослужащих.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский во время пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что за прошедший год была проделана колоссальная работа, благодаря чему было принято 37 неотложных законопроектов, касающихся реформирования сектора обороны в условиях войны с Россией. Также на 16% было увеличено финансирование безопасности ведомств — это Нацгвардия, администрация Государственной пограничной службы, Минобороны, СБУ, служба разведки.

"Фактически добавили к показателям прошлого года 15 миллиардов гривень. Много это или мало? С точки зрения нашего бюджета - это, конечно, много. Но если сравнивать с бюджетом РФ, то их тоже бюджет увеличен. На следующий год они запланировали бюджет в 50 млрд долларов. Наш бюджет чуть более 3 млрд долларов. Наш бюджет в 16 раз меньше, чем в Российской Федерации", - сказал Пашинский.

Он сообщил, что в новом году Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны запланировал рассмотреть на повестке дня около 50 законопроектов, часть из которых уже активно проговаривалась на заседаниях комитета.

"К этому времени разрабатывается закон о территориальной обороне. Мы должны понимать, что сейчас XXI век, сейчас идет гибридная война, и под это должны нарабатываться законодательные акты. К сожалению, у нас до этого времени под территориальной обороной понимают противогаз и бомбоубежище", — сказал народный депутат.

"Кроме того, мы вместе с Генштабом вносили закон об электронном учете военнослужащих, это примитивная вещь. Есть живые примеры, когда ребята во время первой волны мобилизации пришли записываться добровольцами, а их дела невозможно было найти, потому что кто-то четырьмя папками подпирал стол. Мы внесли закон абсолютно понятный — на базе реестра избирателей, а в Раде начался "выхлоп" вроде мы предлагаем каждому вживить чип", — подчеркнул Пашинский.

Отдельно председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны считает первоочередным вопрос усиления дисциплины среди военнослужащих.

"У нас печальная статистика, когда за три последних месяца число небоевых потерьпревышало боевые. По моему мнению, вопрос дисциплины не менее важен, чем поставки оружия, чем борьба с коррупцией, и тем больше, чем международное сотрудничество. Любая армия - это не количество военных, танков и систем ПВО, это, в первую очередь, дисциплина и управляемость. СНБО объявила этот год годом ПВО, но я прошу, чтобы мы объявили его годом дисциплины в армии", — резюмировал Пашинский.

 

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Рада СБУ оборона разведка армия Пашинский Минобороны
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