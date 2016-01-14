Пресс-конференция Петра Порошенко: онлайн-трансляция

Спустя несколько минут, в 15:00, президент Украины Петр Порошенко даст первую в новом году пресс-конференцию.

Она состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал" на ул. Лаврской, 10-12.

Ранее сообщалось, что очередная большая пресс-конференция Порошенко состоится в январе. В свою очередь пресс-секретарь президента Святослав Цеголко подчеркнул, что в прошлом году Порошенко дал около 90 брифингов и пресс-конференций.