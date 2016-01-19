Обозреватель рассказал, какой "сюрприз" НАТО готовит России

В ответ на постоянные провокации российских самолетов в небе над Балтийским морем, НАТО готовит новую систему противовоздушной обороны.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"На американскую нефть после снятия законодательного запрета на экспорт уже выстроилась очередь — Китай, Япония в числе первых покупателей. Быстрые ребята", — шутит политический эксперт.

"Появляются утечки про готовящуюся новую систему ПВО в странах Балтии в ответ на постоянные провокации росс. самолетов. Но не будем бежать впереди паровоза — дождемся июльского саммита НАТО. Он готовит нам много подобных приятных сюрпризов", — заметил политолог.

"В Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий и украинские санкции против "Роснефти".

Долларовый индекс РТС росс. биржи вчера — минус почти процент.

Рубль — 79,30 за доллар (вспомните мою статью — прогноз месяц назад "Как работает рыночная экономика"— праздники заканчиваются — рубль 80. и долларов в обменниках Москвы просто нет — привет "черный" рынок)", — иронизирует обозреватель.

"Следим за визитом зама госсекретаря США по вооружению в Украину. Космос, поставки оружия нам и так далее — в этом году в этой корзине у нас будет полно отличных и больших яблок. Как мы видим — всё по плану", — подытожил Олег Пономарь.

Напомним, вчера Иран решил увеличить добычу нефти, поэтому рубль продолжал бить антирекорды. Курс доллара и евро подошли вплотную к психологическим барьерам в 80 и 90 рублей соответственно.