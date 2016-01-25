Нардепы бойкотировали форум Европа—Украина из-за российских провокаторов

24 января депутаты Верховной Рады Украины Егор Соболев и Татьяна Черновол бойкотировали участие в одной из дискуссионных панелей в связи с участием персоны нон-грата в Украине, депутата Европарламента Януша Корвина-Микке.

Об этом в Польше рассказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид, сообщает Укринформ.

"Часть наших парламентариев покинула это мероприятие, поскольку на них были известные провокаторы, в частности персона нон-грата в Украине Корвин-Микке", — заявила Сыроид.

По ее словам, она также бойкотировала бы форум, если бы воскресенье не было последним днем ее визита в Польшу.

"Если бы я не уезжала сегодня, поскольку это завершение моего визита, то я также покинула бы форум в знак протеста",- отметила нардеп.

По ее словам, у нее нет претензий к пророссийским провокаторам, поскольку их позиция ясна и понятна, но есть — к организаторам форума.

"На форум приглашены провокаторы: их здесь целый ряд, фактически в каждой панели есть кто-то из них. Мне представляется бессмысленной встреча, потому что мы все знаем позицию России, но каким образом она может помочь в этом диалоге (Европа-Украина – ред.)? Если она не может помочь в этом диалоге, то зачем их сюда звать: чтобы все превращалось в деструктив и балаган?" — говорит Сыроид.

Она задала риторический вопрос организаторам: они действительно дают площадку для поиска консенсуса, или для его обесценивания?

Стоит отметить, что Корвин-Микке принял участие в воскресенье в одной из дискуссионных панелей форума "Европа—Украина". В другой панели, где принимала участие Сыроид, оказался заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей. По словам Сыроид, она не знала, что с ней будет дискутировать этот человек, поскольку до последнего момента в дискуссии планировался совсем другой участник. В своем выступлении Соловей настаивал, что Украина не имеет концепции, что делать с Донбассом, а блокадой Крыма Киев "наказывает" местное население полуострова за то, что оно проголосовало за присоединение к РФ.

Сыроид выразила протест против выступления представителя России и вышла из зала еще до официального завершения дискуссии.

Напомним, СБУ запретила въезд в Украину польскому депутату Европарламента Янушу Корвину-Микке, который объявлял Украину врагом Польши.