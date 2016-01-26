ПАСЕ одобрила введение санкций против депутатов, посещающих Крым

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала законным введение санкций против депутатов, которые посещают оккупированные территории, в частности, полуостров Крым.

Об этом сообщил пребывающий во французском Страсбурге корреспондент Европейской правды.

В то же время он уточнил, что соответствующий документ поддержали 68 депутатов, а восемь — проголосовали против.

"Первоначальный его проект предлагал принципиально другую формулировку: категорически осуждал и признавал незаконной практику "черных списков" и запретов на въезд", — добавили журналисты.

Напомним, ранее зампредседателя российской оппозиционной партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза (младший) заявил, что ПАСЕ может признать Россию как страну-агрессора ответственной за ситуацию на Донбассе.