Экс-советник Путина рассказал о планах Кремля по захвату Украины

Президент России Владимир Путин после аннексии Крыма в 2014 году помимо 8 областей "Новороссии" планировал захватить еще 3, включая Киев.

Об этом заявил экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов в интервью "Апострофу".

"...не менее 11 областей: помимо 8 областей "Новороссии" (Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской, — ред.) туда должны были войти еще Черниговская, Сумская и Киевская области, включая город Киев", — говорит он.

По его словам, "аннексия Крыма не казалась Путину достаточно мощным инструментом для удержания Украины в орбите Кремля. Поэтому была начата операция по захвату не только Донбасса, но и всей так называемой "Новороссии".

Иными словами, задача состояла в том, чтобы оторвать от Украины 8 регионов с населением примерно в половину населения Украины. А потом создать в этом регионе формирование, подчиненное Кремлю, — так называемую "Украинскую Федерацию". Тогда, по этой логике, вряд ли остальная часть страны смогла бы уйти на Запад, Украина в целом была бы существенно ослаблена и оказалась бы полностью под контролем Кремля", — отмечает Илларионов.

По его словам, захват планировалось произвести "в какой-то степени по линии государственной границы по Андрусовскому договору (Речи Посполитой и Московского царства, — ред.) 1667 года. Кроме того, на юге к этому плюс все Черноморское побережье, вплоть до границы с Молдовой в части Приднестровья. Таким образом, Кремль получил бы прямой сухопутный коридор с пророссиийским анклавом в Молдове".

Однако, говорит экономист, "вместо восьми областей агрессор получил только лоскутки Донецкого и Луганского регионов", добавив, что когда план не удался, Москва переключилась на влияние на Киев с помощью так называемых ДНР и ЛНР.

Напомним, немецкий политолог Андре Хертель заявлял, что Путин не знал, вторгаясь в Украину, сколько ее территории захватит.