В Европе отреагировали на решение суда об отмене санкций против Азарова

В Совете ЕС пока еще не определились относительно дальнейших шагов в связи с решением Суда Евросоюза об отмене санкций против Николая Азарова и нескольких бывших украинских чиновников режима экс-президента Виктора Януковича.

Об этом со ссылкой на сотрудника руководящей институции ЕС сообщает Укринформ.

"Нам необходимо изучить, проанализировать, оценить решение суда, чтобы определиться с дальнейшими действиями", — отметил собеседник агентства.

Напомним, суд Евросоюза вынес решение по объединенному делу Николая и Алексея Азаровых против Европейского совета, а также по делам Сергея Арбузова, Эдуарда Ставицкого и Сергея Клюева.

Установлено, что должностные лица не могут быть подвергнуты санкциям только за то, что в третьей стране начато предварительное расследование их действий.

Следовательно, все без исключения активы этих лиц, арестованы в ЕС, должны быть "разморожены".

Вместе с тем, это не означает безотлагательного снятия ареста их активов. Юридически Суд ЕС отменил лишь тот арест, который действовал с марта 2014 по март 2015 года, в то время как санкции 2015-2016 года действуют до сих пор.