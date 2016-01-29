"Відродження" внесло законопроекты о возвращении финансирования ПТУ из госбюджета

Партия "Відродження" предлагает вернуть финансирование профессионально-технических учебных заведений из государственного бюджета.

Для этого народные депутаты группы "Партия "Відродження" внесли пакет законопроектов, который включает в себя изменения в Государственный бюджет на 2016 год №3830-2, изменения в Бюджетный кодекс №3831-1, а также Закона Украины "О местном самоуправлении".

Авторами пакета законопроектов выступили народные депутаты Виктор Бондарь, Евгений Геллер, Виталий Хомутынник, Артем Ильюк, Василий Гуляев, Дмитрий Святаш, Олег Кулинич, Александр Биловол.

"С 1 января 2016 расходы на профессионально-техническое образование осуществляются из бюджетов городов областного значения. Ориентировочная потребность в расходах на финансирование ПТУ в 2016 году может составить около 6 млрд грн. Далеко не все города Украины способны взять на себя соответствующие дополнительные расходы. Так, к примеру, на сегодняшний день в Харькове работают 25 заведений профессионально-технического образования, расходы на содержание которых в 2016 году, по предварительным расчетам, могут составить 178 млн гривен. Для Ужгорода такие дополнительные расходы составят около 26 млн гривен в год", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как объяснил народный депутат Василий Гуляев, в течение недели в адрес народных депутатов группы "Партия "Відродження" поступили десятки обращений коллективов профессионально-технических заведений из разных регионов Украины.

"Несмотря на разговоры властей о децентрализации, увеличении доходной базы местных бюджетов происходит медленнее, чем перекладывание на местные власти дополнительных расходов. Проблема везде одинакова: средств на финансирование ПТУ в местных бюджетах нет. Города для сокращения расходов на содержание ПТУ могут в любой момент принять решение, что дети из малообеспеченных семей из близлежащих населенных пунктов просто не смогут учиться в этом заведении. Потому что их обучение должен оплачивать бюджет другого города", — отметил Гуляев.

"Наш пакет законопроектов поможет решить проблему финансирования ПТУ комплексно, снять это бремя с местных бюджетов. Государству нужны не только юристы и экономисты, нам действительно нужны специалисты по рабочим профессиям. Если эту ситуацию не исправить, мы просто придем к постепенному уничтожению системы профессионально-технического образования в Украине", — заявил народный депутат.

фото: kievvlast.com.ua