Боевики снова активизировались под Мариуполем: 45 раз обстреляли силы АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных. За прошедшие сутки они 45 раз открывали огонь по нашим укреплениям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По сообщению военных, опорные пункты сил АТО в районе Марьинки боевики обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Зайцево и Майорске по укреплениям сил АТО бандиты открывали огонь из минометов и гранатометов.

Также боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции сил АТО в Песках, Опытном и Авдеевке.

В штабе также отметили, что на Мариупольском направлении боевики активизировались у Талаковки и Широкино. В данном районе позиции сил АТО подверглись минометному обстрелу. Также боевики применяли на данном участке гранатометы и стрелковое оружие, говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе по всей линии соприкосновения продолжаются боевые действия низкой интенсивности.