Политолог рассказал, когда закончится война на Донбассе

Военный конфликт на Донбассе будет продолжаться еще как минимум 1,5 — 2 года.

Такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев, пишет Сегодня.

В то же время, по словам эксперта, благодаря Минскому протоколу "войну удалось поставить на паузу".

"В Минском протоколе единственная конкретная дата — 15 декабря, когда Украина должна была принять изменения в Конституцию, это единственная конкретика. Вот это слабость, под протоколом не был конкретный механизм выполнения. Соответственно, эти достаточно общие положение и отсутствие конкретики и привели к ситуации", — уверен политолог.

Эксперт также отметил, что европейские страны будут настаивать на имплементации Минских соглашений.

"Их позиция остается неизменной. Мир любой ценой и точка. Не принимая во внимания, к каким политическим последствиям это может привести. Для США главнее всего показать Минский процесс успешным (в год президентских выборов в Америке). Для Франции и Германии успешный Минский процесс это снятие экономических санкций (против России, — ред). Не будет забывать, объемы торговли той же Германии с Россией. Конфликт будет затягиваться еще на полтора-два года, как минимум", — считает эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт Игор Козий назвал главные причины, почему войну на Донбассе нельзя завершить сегодня.

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