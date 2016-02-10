Военный эксперт: российские спецслужбы никогда не уйдут с Донбасса

Временно оккупированная войсками РФ территория Донбасса еще долго будет беспокойным районом, поэтому украинская контрразведка должна учиться противостоять российским спецслужбам.

Об этом военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал на чате в "Главреде".

"На мой взгляд, российские спецслужбы никогда не уйдут из Донбасса. Вопрос — насколько украинская контрразведка способна противодействовать российским спецслужбам. Это — риторический вопрос, однако он имеет определенных руководителей, которые должны научиться работать с украинским обществом", — рассказал военный эксперт.

"Когда уйдут российские военные, регион будет долго беспокойным, прежде всего это связано с той криминальной средой, психологической обработкой через информационное поле, которой осуществляла и будет осуществлять РФ", — считает эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

"Украина сегодня еще не научилась защищать свое информационное пространство на неподконтрольных ей территориях и еще не научилась в этой борьбе переходить в информационное наступление на смежных с ней территориях РФ. Поэтому мы должны требовать от государства и СМИ значительно более решительных шагов в этом направлении", — подытожил Игорь Козий.

Напомним, политический аналитик Тарас Чорновил на чате в "Главреде" заметил, что в случае освобождения Донбасса не стоит ждать благодарности от местных жителей — скорее выстрелы в спину.