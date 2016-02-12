Экс-посол: нужно готовится к самому худшему, Россия стала хитрей

На переговорах в Минске по Донбассу российская сторона стала действовать намного хитрее, в первую очередь, в информационном плане.

Об этом заявил экс-посол Украины в Беларуси, представитель Украины в политической подгруппе переговоров в Минске Роман Безсмертный в интервью Gazeta.ua.

По его словам, "представители РФ настаивают на внесении изменений в нашу Конституцию. Потом вбросили информацию, что готовят выборы на Донбассе. Мы понимаем, что это — информационная игра. Но должны объяснять это в Украине. А им, в России, ничего объяснять не нужно. Нам нужно укреплять обороноспособность и быть готовыми к наихудшему сценарию", — подчеркнул дипломат.

Безсмертный также отметил, что трудно спрогнозировать поведение России в минском процессе.

"Минский процесс — составляющая многих, даже не существующих, вещей. Мы с вами стали свидетелями появления "Женевы плюс" (Европарламент поддержал резолюцию, в которой "приветствует инициативу Украины по созданию международного механизма переговоров относительно восстановления украинского суверенитета в Крыму в формате "Женева плюс", который предусматривает непосредственное участие ЕС. — Ред.). Дает ли ответ "Женева плюс" на основные вопросы? Она акцентирует внимание на Крыме. А Сирия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия? Где еще нет России? В чем заинтересован Кремль? Разжигать конфликты. Он этим живет. Он этим строит себе путь к геополитическому лидерству. Поэтому конфликтов станет больше",— считает, Безсмертный.

"Дипломатия договорняка, всегда пропагандировавшаяся Москвой, — очень сложная. На нее нужно уметь реагировать. В этом процессе не всегда можно разгадать её поведение. Посмотрите, когда будет время, материалы Брестских переговоров 1918 года — как тогда Европа и Россия поступили с Украиной. Получите ответ на много вопросов, которые сегодня задают в Минске. Не прямой, но получите.

Суть договорняка РФ в том, что Кремлю безразлично, как на этот договорняк идти и как его оценит или не оценит русский народ. В Украине это недопустимо. Содержанием и результатом переговоров с нашей стороны может быть только то, что признано обществом. Поэтому мы находимся в абсолютно разных шкалах ценностей", — отмечает дипломат.

"Мы — проблема для Кремля. Потому что хотим мира для нашей нации. Построить свое государство. Наше благополучие — это самая большая проблема Кремля. Когда там почувствовали и поняли, что украинец уже не вернется в империю благоденствия, начали войну", — говорит Роман Бессмертный.

По его мнению, Россия хочет стать геополитическим лидером.

"Для нее украинские Крым, Донбасс — это две страницы большой книги, которую пытается писать Путин. Они дают ему лавры "больших" предшественников. Поэтому рассматривайте эту ситуацию как составляющую личной битвы Путина за геополитическое лидерство — бьется, имея ядерное оружие. Ядерное оружие перекрывает все наши аргументы. Битва за геополитическое лидерство продолжается. И будет продолжаться. К сожалению, это обернулось трагедией для Украины", — подытожил политик.

Напомним, ранее Безсмертный заявил, что Грызлов в минском процессе ничего не значит, все в руках Путина.