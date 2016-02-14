Чубаров поддержал блокирование фур РФ и призвал активистов Беларуси и Балтии помочь Украине

Россия, оккупировавшая Крым и развязавшая войну на Донбассе, должна быть полностью изолирована от мира до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию независимой Украины.

Так глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поддержал на странице в Facebook активистов начавших блокаду российских фур.

"Россия, оккупировавшая Крым и развязавшая войну на Востоке Украины, должна быть полностью изолирована от цивилизованного мира до того времени, пока последний российский солдат не покинет территорию независимой Украины в ее международно признанных границах, включая Крым", - написал Чубаров.

"Абсолютно поддерживаю гражданскую инициативу сограждан в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях, заблокировавших на территории своих областей транзит грузового транспорта, принадлежащих юридическим и физическим лицам Российской Федерации, а также иного транспорта, перевозящих грузы российских кампаний или в адрес российских компаний", — написал Чубаров.

Он также подчеркнул, что это "вполне ответственная позиция гражданского общества Украины в ответ на полный запрет РФ на транзит товаров из Украины через свою территорию, введенный ею с 4 января 2016 года".

Чубаров отметил важность ведения переговоров с активистами гражданского общества Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии об организации ими подобных акций на территориях своих государств.

Напомним, 13 февраля, около 20 активистов начали блокирование российских фур при въезде на территорию международного пункта пропуска "Выступовичи" в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что блокирование российских фур поддержали активисты Буковины.

фото: ru.krymr.com