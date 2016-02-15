Мюнхен: холодный душ для Кремля

15 февраля 2016, 10:41

Киев получил четкий сигнал, что отдавать Украину на откуп Путину не намерены. 

Дмитрий Медведев

На Мюнхенской конференции по безопасности лидеры ЕС и США выступили единым фронтом против агрессии России в Украине и Сирии, подтвердив намерения сохранить санкции и продолжить поиск дополнительных методов убеждения руководства РФ.

Из столицы Баварии хозяину Кремля вновь передали, что санкции против России не будут отменены до выполнения Минских соглашений. Попытки возглавившего российскую делегацию Дмитрия Медведева убедить участников конференции в том, что не соблюдает договоренности Киев, а не Москва, не имели успеха. Спустя год после их подписания на Донбассе нет даже устойчивого прекращения огня, не говоря уже о реализации последующих пунктов, а российские военные по-прежнему не намерены покидать оккупированную территорию. В строгом соответствии с генеральной линией Медведев заверил, что санкции открыли новые возможности для экономики России, и пригрозил пролонгацией контрсанкций. О миллиардных потерях от ограничительных мер и падения цен на энергоносители российский премьер умолчал, зато напомнил о внушительных золотовалютных резервах РФ, которые позволяют его стране пережить непростые времена. Впрочем, госсекретарь США Джон Керри отметил, что у России есть выбор, хоть и небогатый — выполнять Минские соглашения или продолжать подсчитывать последствия от действия санкций.

Стоит отметить, что Керри акцентировал и на том, что Украина также должна выполнять взятые на себя в Минске обязательства. Правда, учитывая отсутствие прогресса в этом направлении с российской стороны, жестко требовать от Киева реализации пунктов по внесению изменений в Конституцию и проведению выборов на Донбассе Запад вряд ли станет. С исполнением данной партии вполне справляются "солисты" Кремля, регулярно призывающие украинское руководство согласовать и новую Конституцию, и закон о местных выборах с представителями самопровозглашенных "республик". Очевидно, эту приевшуюся песню на бис исполнил Сергей Лавров на встрече глав МИД в "нормандском формате", которая также прошла в Мюнхене. По ее результатам руководитель МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер лишь констатировал, что от решения конфликта на востоке Украины переговорщики все еще далеки. По словам Павла Климкина, встреча была лишь подготовкой к проведению полноформатных переговоров, которые состоятся в начале марта. Такой длительный перерыв красноречиво свидетельствует, что свет в конце переговорного туннеля пока не виден.

Протестующие в Мюнхене

Не оценили в Мюнхене и домашнюю заготовку Медведева о том, что мир скатился во времена "холодной" войны. Его жалобы на недружественность НАТО в отношении России вызвали раздражение у лидеров западных стран, а президент Литвы Даля Грибаускайте констатировала, что действия РФ на востоке Украины и в Сирии уже давно подпадают под определение "горячей" войны. Не прекращающийся огонь на Донбассе и усилившиеся бомбардировки российской авиацией мирных жителей в Сирии, провоцирующие новую волну беженцев, заставляют лидеров ЕС занимать более жесткую позицию. Стремление Путина использовать все возможные рычаги для давления на ЕС и разрушения его единства уже не вызывают у них сомнения. Евросоюз постепенно превращается в полигон для испытания технологий "гибридной" войны, что вызывает серьезную озабоченность как в европейских столицах, так и в Вашингтоне.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил в готовности Альянса дать адекватный ответ на попытки России дестабилизировать европейский порядок. Можно не сомневаться, что курс на усиление военного контингента в странах Восточной Европы будет продолжен. Да и предложение польского президента Анджея Дуды о создании постоянной военной инфраструктуры НАТО в приграничных государствах Альянса вопреки существующим обязательствам перед Россией может найти поддержку. Фактически сейчас коллективная система безопасности проходит беспрецедентный тест на эффективность, от результатов которого зависит жизнеспособность европейского проекта.

В ближайшее время усилия Запада будут сосредоточены на снижении напряженности в Сирии. Перспективы выполнения заключенного в Мюнхене соглашения о прекращении боевых действий в Сирии в течение недели не слишком оптимистичны, это скорее лишь первый шаг в переговорном процессе, который не обещает быть легким. Да и для того, чтобы убедить Владимира Путина отказаться от поддержки Башара Асада, придется искать дополнительные аргументы. Джон Керри уже пригрозил ввести в страну дополнительные наземные войска, в случае если режим тишины не будет соблюдаться, но готовы ли США выполнить эту угрозу, мы узнаем, очевидно, вскоре.

На Мюнхенской конференции версия представителей России о происходящем в Украине не нашла поддержки, но и действенный план урегулирования ситуации на Донбассе представлен не был. Хотя Петру Порошенко западные лидеры дружно напомнили о необходимости усерднее бороться с коррупцией, а финансовую помощь обещают лишь в обмен на реформы, Киев получил четкий сигнал, что отдавать Украину на откуп Путину не намерены. Правда, руководству нашей страны настоятельно рекомендовали демонстрировать единство и начать, наконец, на деле доказывать способность реализовать задекларированные преобразования. Степень готовности следовать полученным рекомендациям украинские лидеры имеют возможность показать уже на следующей неделе.

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