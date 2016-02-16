Встретили с огоньком: под Мариуполем силовики дали по зубам пехоте боевиков

В районе прифронтового Мариуполя Донецкой области боевики не прекращают вооруженные провокации, атакуя опорники сил АТО.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, со стороны Коминтерново были обстреляны два опорных пункта сил АТО восточнее Талаковки, один из них (северный) был также атакован с нейтральной полосы группой боевиков, но после интенсивной перестрелки противник был отброшен на исходный рубеж.

В ходе данного боестолкновения с позиции севернее Коминтерново, а также со стороны балки северо-западнее посёлка Заиченко (здесь зафиксирована позиция миномётной батареи противника) боевики вели интенсивный обстрел из 82-мм и 120-мм миномётов.

Также в районе Широкино боевики вели обстрелы из стрелкового вооружения, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера боевики более 70 раз обстреляли позиции сил АТО, особенно жарко было на мариупольском направлении.