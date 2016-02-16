Российский бизнесмен тролит Медведева: клоун, "преодолевающий" правовой нигилизм

Глава российского правительства Дмитрий Медведев — первый кандидат занять кресло президента РФ случае смерти Владимира Путина — это клоун, "преодолевающий" правовой нигилизм.

Об этом бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

Когда Путина вынесут из Кремля горизонтально, согласно российской Конституции его место займет "и.о. президента" Дмитрий Анатольевич Медведев, в данный момент т.н. "премьер-министр", "председатель российского правительства" и "юрист".

Как всем известно, в этом случае в эти вертящиеся двери Медведев влетит второй раз: он уже был псевдо-"президентом", а в реальности креслодержателем для Путина, не забыв при этом много раз нарушить Конституцию РФ.

24 сентября 2011 года "юрист" и "президент" Медведев "вышел к народу", в таком виде, как будто его били всю ночь, и объявил, что новым президентом теперь будет... Владимир Владимирович Путин, предложив, таким образом, нарушить Конституцию РФ.

А вот и примерно все, что вам нужно знать о "юристе" и "кандидате в президенты" Медведеве — это его "предвыборная программа" от февраля 2008 года:

Основные тезисы предвыборной программы Дмитрия Медведева

В основе политики государства должен лежать принцип "свобода лучше, чем несвобода". Речь идет о свободе во всех ее проявлениях: о личной свободе, об экономической свободе, о свободе самовыражения.

Важно последовательно работать над улучшением законодательства. На ближайшие четыре года ключевым приоритетом нашей работы будет обеспечение подлинной независимости судебной системы от исполнительной и законодательной власти. Обеспечение ее профессиональной работы, а также справедливой и равной для всех доступности правосудия.

Защищать реальную независимость средств массовой информации, обеспечивающих обратную связь между обществом в целом и органами власти.

Уважение к частной собственности должно стать одной из основ проводимой государством политики. Бережное отношение к собственности со стороны государства должно быть примером для общества в целом, для каждого гражданина в отдельности.

Экономическая программа на ближайшие четыре года строится на четырех "И"‑ институты, инфраструктура, инновации и инвестиции. Для реализации этих направлений предстоит решить семь задач:

Преодоление правового нигилизма. Особое внимание будет уделено качеству законов и эффективности правоприменения.

Радикальное снижение административных барьеров.

Снижение налогового бремени в целях стимулирования инноваций и частных инвестиций в человеческий капитал.

Построение мощной и самостоятельной финансовой системы, которая в перспективе должна стать одним из столпов финансовой стабильности в мире. Превращение рубля в одну из региональных резервных валют.

Модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры. Создание новой телекоммуникационной инфраструктуры будущего.

Ну как? Вам нравится? Мне тоже. И этот человек был "президентом" четыре года. Потом изменил Конституцию, увеличил президентский срок на 50%, с 4 лет до 6 лет, специально для Путина, и объявил об антиконституционном гос. перевороте, при приходе Путина на незаконный третий (а по факту — на четвертый) президентский срок.

И как он лихо там, в программе... "преодоление правового нигилизма"... Ню-ню.

Грузия хорошо знает, как Медведев "преодолевал" правовой нигилизм, особенно в международных нормах и праве.

Украина хорошо знает, как Медведев "преодолевал" правовой нигилизм, особенно в международных нормах и праве, в двусторонних и многосторонних международных договорах, включая Будапештский меморандум 1994 года, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 1998 года (соглашение между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга) и Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе (был ратифицирован Россией; Путин подписал Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе" 23 апреля 2004 года.

Как вам такое "преодоление правового нигилизма", предложенное кандидатом в президенты Медведевым в 2008 году?

Теперь и Сирия хорошо знает, как Медведев "преодолевал" правовой нигилизм, особенно в международных нормах и праве. И сирийские туркоманы тоже знают. И Турция.

Кроме характерного правового нигилизма в отношении самого себя, Медведев отличается и особенной тупизной. Вот так он танцует:

Вот так он тупит:

Медведев о санкциях: "Крепче станем". По словам главы кабмина, через окно в Европу не нужно тащить всякий мусор:

Медведев предложил Западу назвать точную дату отмены санкций

Медведев назвал "сумасшедшими" и "бандитами" блокирующих фуры в Украине:

У вас есть еще вопросы к этому клоуну, "преодолевающему" правовой нигилизм? Ведь он — "глава правительства", "премьер-министр" Российской Федерации, бывший и, возможно, будущий "президент" РФ.