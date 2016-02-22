Экс-зам генпрокурора рассказал, как "бриллиантовый прокурор" отжал мусорный бизнес

Подозреваемый в коррупции экс-зампрокурора Киевской области Александр Корниец ("бриллиантовый прокурор") до Революции Достоинства прибрал к рукам мусорный бизнес, запугав его владельца.

Об этом сообщил бывший заместитель Генпрокурора Виталия Касько, пишет ТСН.

В то же время он уточнил, что против того по указанному выше факту было заведено дело.

"Это уголовное производство, в котором Корниец подозревается в том, что он годами требовал и получал от бизнесмена, скажем так, оброк, постоянные денежные поступления, скажем так, что он не будет вмешиваться в деятельность бизнеса", — отметил Касько.

Позже Корниец "предложил ввести в соучредители мусорного предприятия свою родную сестру Ларису Прокопенко, а дальше вообще отобрал его". "И это производство, как ни странно, существовало до дела "бриллиантовых прокуроров", — подчеркнул бывший чиновник.

Его передали из прокуратуры Киева в главное следственное управление, где заместителем был коллега Корнийца по "бриллиантовому" делу — Владимир Шапакин. "Поэтому его быстренько закрыли", — добавил экс-заместитель Генпрокурора.

Между тем Касько отменил решение о закрытии "мусорного дела" против Корнийца. "На прошлой неделе ему вручили подозрение", — сообщило издание.

Напомним, Алексей Корниец и Владимир Шапакин были задержаны силовиками летом 2015-го, у них изъяли около 500 тыс. долларов и драгоценности. Позже выяснилось, что те вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Обоим было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса, санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн, этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога почти в таком же размере.

Стоит отметить, что позже последнему решением Апелляционного суда столицы была повышена сумма залога, однако это не помешало ему и первому экс-чиновнику оказаться на свободе.

Видео: ТСН