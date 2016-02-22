Порошенко: призывы к третьему Майдану подготовила российская пропаганда

Лозунги и призывы к так называемому третьему Майдану подготовлены и культивируются российской пропагандой.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Виннице после церемонии принесения присяги сотрудниками патрульной полиции города, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Лозунги о третьем Майдане подготовила российская пропаганда. Но у них ничего не получилось", — цитирует Порошенко его пресс-секретарь в Twitter.

Напомним, ранее эксперт Сергей Таран объяснил в комментарии "Главреду", почему России выгодны "майдан" швондеров и провокации радикалов.