Россия, маргиналы и оппозиция: политолог рассказал, кому нужен "третий майдан"

22 февраля 2016, 15:17

Власти заинтересованы, чтобы маргиналы скомпрометировали такую форму протеста, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный

Попытка радикалов от правых сил расшатать ситуацию в Украине захватом отеля "Казацкий" в центре Киева и установкой нескольких палаток на Майдане может быть выгодна нескольким политическим силам как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Характер акции РПС и ее позиционирование в информационном пространстве указывают на ее стейкхолдеров (заинтересованных сторон — Ред.): они есть и внутри страны, и за ее пределами. Весьма большой интерес к акции РПС проявили российские средства массовой информации и их контрагенты в Украине, которые подставным образом ориентированы на Россию", — подчеркнул политический эксперт.

По его словам, актив участников данного протеста — это маргинальные представители радикальных сил, которые в какой-то степени тоже заинтересованы выйти в первый эшелон политического класса в Украине, хотя их мотивация и не является решающей.

"Если говорить о заинтересованных внутри страны среди субъектов и актеров политики, то в этом заинтересованы оппозиционные силы. Они стремятся взять реванш после Революции Достоинства. Ведь данная акция РПС существенно подрывает легитимность нынешней украинской власти: насколько она успешна, настолько сильно она подрывает легитимность", — считает политолог.

"Кроме того, можно допустить, что в этой акции в ее нынешнем виде может быть заинтересована и действующая украинская власть. Ведь именно в таком маргинальном, невыразительном и непривлекательном виде протест может быть наиболее эффективно скомпрометирован, и власть легче всего может найти иммунитет против такого протеста", — говорит доктор политических наук.

"Так что заинтересованных сторон может быть несколько. Но есть те, кто наверняка заинтересованы в этом, — Россия и сами активисты акции. А вот кто может быть заинтересован, но по поводу кого есть сомнения, — это представители нынешней власти (либо силовых структур, либо Администрации президента). Это еще нужно проверять и доказывать", — подчеркивает Максим Розумный.

Говоря о перспективах данного протеста, политолог заметил: "Если акция не будет иметь продолжения, если в ее сценарий изначально не были заложены повороты, то можно сделать вывод, что ее заказчик не очень серьезный. А потому можно будет считать, что это был "пробный камень", просто заявка на новую тему в политическом дискурсе, новые лица в радикальной среде, новые информационные поводы, которые должны будут найти какой-то отклик в будущем".

Напомним, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран в комментарии "Главреду" объяснил, почему России выгодны "майдан" швондеров и провокации радикалов.

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