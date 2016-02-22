Эксперт объяснил, почему России выгодны "майдан" швондеров и провокации радикалов

Захват активистами "Радикальных правых сил" отеля в центре Киева и установка палаток на Майдане Незалежности — не раскачает политическую ситуацию, поскольку наше общество достаточно зрелое и ответственное.

Об этом директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран рассказал в комментарии "Главреду".

"Каковы перспективы акции РПС? Мы видим, что она уже сворачивается, — заметил политический эксперт. — Прежде всего, эта акция была выгодна России, которая посредством постоянных мятежей, уничтожения имущества и захватов пытается показать, что Украина — несостоятельное государство, которое не должно поддерживаться мировым сообществом, а также что санкции против РФ не оправданы. Так что понятны бенефициары такой акции".

"Также в этом могут быть заинтересованы отдельные внутренние силы, которым выгодны досрочные выборы и расшатывание ситуации внутри страны. Достаточно прислушаться, кто говорит сегодня о необходимости досрочных выборов, — и все сразу станет понятно", — подчеркнул директор Международного института демократий.

"Однако я не думаю, что эта акция РПС приведет к каким-либо изменениям, ведь наше общество достаточно зрелое и ответственное. С помощью такого "майдана" общество получило своего рода прививку. Граждане ожидают быстрых перемен, а перемены проходят очень сложно, это и подталкивает некоторых людей к тому, чтобы быть уязвимыми к действиям провокаторов. Мы увидели сценарий, который, в принципе, может быть: швондеры захватывают центр города, банковские учреждения, все крушат и ломают", — предположил политолог

"На мой взгляд, главное значение данной акции не в том, что она станет настоящим третьим Майданом, а в том, что с ее помощью общество получает прививку от подобных переворотов на будущее", — говорит глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір".

"В составе РПС есть разные люди: есть и провокаторы, есть и военные, есть и участники каких-то сепаратистских движений, есть и некоторые политики, которым это выгодно. То есть РПС — это довольно разношерстная солянка всех и вся, людей, которые, подчеркиваю, могут вполне искренне стремиться к переменам, но при этом не понимать, что перемены — это еще и ответственность. А всех людей, которые собираются на так называемый "майдан-3", объединяет отсутствие ответственности", — резюмировал Сергей Таран.

Напомним, ранее политаналитик Александр Палий заявил, что захват зданий на Майдане Незалежности в Киеве неизвестными — это явно российский путь провокаций.