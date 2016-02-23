В Крыму отметили 23 февраля под картой РФ без полуострова, молились и учили детей собирать автомат

В оккупированном Крыму отмечают российский праздник 23 февраля. Под стенами крымского парламента детей учили собирать и разбирать автоматы.

Так в Севастополе проводят агитационную акцию "Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ – Твой выбор!". Желающие служить в российской армии могут пройти первый отборочный тур прямо на площади, пишет Крым.Реалии.

А в Керчи российский праздник отметили под картой России без Крыма. На сайте Керченского городского совета, подконтрольного России, казус с плакатом не комментируют.

Подобные мероприятия в последнее время проводятся практически на каждом праздничном мероприятии в городе.

В Крыму 23 февраля отмечают российский праздник – "День защитника Отечества". Этот день объявлен выходным. Ветераны, коммунисты и члены комсомольской организации возложили цветы к Вечному огню.

На вечер запланирован концерт народных коллективов и фейерверк.

Между тем, в Симферополе отмечают кроме "Дня защитника Отечества" и двухлетие создания так называемой "Самообороны" Крыма – формирования, которое помогало России аннексировать полуостров в 2014 году.

По традиции, территория проведения мероприятия была огорожена металлическим забором и рамками металлодетекторов, сообщает издание.

В рамках мероприятий, провели молебен, российский "глава Крыма" Сергей Аксенов и его заместитель Михаил Шеремет возложили цветы к памятнику освободителям Симферополя.

После этого у здания крымского парламента наиболее отличившимся "самообороновцам" вручили благодарности и почетные грамоты – в основном за хорошую работу во время прекращения в Крым поставок электроэнергии с материковой части Украины.

В ходе мероприятия сообщили, что сейчас в "самообороне" Крыма состоит 500 человек.

Также провели концерт с участием творческих коллективов города.

А в Керчи российский праздник 23 февраля отметили под картой России без Крыма

Как известно, Россия аннексировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись кровопролитием на Майдане и сменой власти в Киеве, а также собрав в Крыму большое количество военной техники, военнослужащих, "казаков" и "Самооборону".

фото: ru.krymr.com