Лаврову не дает покоя Украина и Прибалтика: вспомнил "националистов" и "неонацистов"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил о неких агрессивных "национал-радикалах" в Украине, которым попустительствуют власти.

Об этом он рассказал, выступая в рамках сегмента высокого уровня сессии Совета ООН по правам человека, сообщает ТАСС.

"Продолжаются грубые нарушения прав национальных меньшинств на Украине, — голословно заявил Лавров. — В условиях отсутствия прогресса в осуществлении политических реформ во исполнение минского комплекса мер, одобренного резолюцией СБ ООН, при попустительстве и даже подстрекательстве со стороны киевских властей на Украине нарастает агрессивность национал-радикалов, открыто проводятся марши неонацистов, продолжаются преследования инакомыслящих, захваты храмов Русской православной церкви".

"Заматываются расследования массовых преступлений, включая события на Майдане в феврале и Одессе в мае 2014 года, несмотря на усилия Совета Европы добиться установления виновных и их предания правосудию", — воспылал праведным гневом глава МИД РФ, забыв отчет Совета Европы, в котором говорилось, что именно сторонники единой Украины спасали антимайдановцев в одесском Доме профсоюзов.

Потом Лавров принялся поливать грязью страны Балтии, обвинив их в попустительстве неонацистам.

"Серьезные вопросы по-прежнему связаны с положением дел на правочеловеческом направлении в прибалтийских государствах, где до сих пор не решена проблема массового безгражданства и где также наблюдается терпимое отношение к откровенному возрождению неонацизма при стыдливом молчании Евросоюза и США", — сказал он.

"Недопустимо забывать, что современная правозащитная система стала результатом победы над нацизмом во Второй мировой войне, — отметил Лавров. — Ее ключевые опоры заложены, в том числе, решениями Нюрнбергского трибунала, 70-летие которых мы отмечаем в нынешнем году".

"Нельзя прикрываться заботой о свободе слова и собраний, попустительствуя ультрарадикальным движениям, которые превозносят нацистов и их пособников, практикуют расовую дискриминацию и ксенофобию", — продолжал министр, скромно умолчав, под Новороссийском на окраине поселка Борисовка расположена улица, названная именем служившего нацистам генерала Андрея Шкуро.

Напомним, что после захвата Крыма Россией именно вооруженные пророссийские казаки нападали на церкви Киевского патриархата на полуострове.