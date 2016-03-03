Наши воины дали достойный ответ под Новотроицким: враг отступил

Российские наемники в зоне АТО не прекращают обстрелы позиций украинских воинов, пренебрегая любыми договоренностями по деэскалации конфликта на Донбассе. Но наши воины дают достойный ответ противнику.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным военных, зафиксировано 62 обстрела позиций ВСУ. Боевики все чаще используют минометы.

Так на Донецком направлении террористы совершили 34 обстрела укреплений украинских бойцов. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра российские наемники вели огонь по опорным пунктам рядом с Троицким, Красногоровкой, Опытным, Пескам, Зайцево и Луганским.

В 21.00 ДРГ противника из ручных гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт рядом с Новотроицким. Получив достойный отпор от украинских бойцов из БМП-1, АГС и стрелкового оружия боевики отошли в направлении Докучаевска.

Неприцельный огонь из минометов велся по украинским укреплениям близи Водяного, Павлополя, Талаковки и Гнутового.

На Мариупольском направлении из 82 и 120 мм минометов боевики обстреливали позиции под Гнутово и Талаковкою, из БМП-2 под Новотроицким и Гранитным. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов террористы вели огонь по опорным пунктам под Марьинкой.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение прошлых суток в зоне АТО на Донбассе режим прекращения огня нарушался во всех направлениях. Самым трудным было Луганское направление.

видео: Військове телебачення України