Последнее слово Савченко: на украинском и с лихорадкой, онлайн-трансляция

Депутата Верховной Рады, украинскую летчицу Надежду Савченко привезли в Донецкий горсуд Ростовской области, где она должна произнести свое последнее слово и услышать приговор суда.

На летчице — белая футболка со стилизованным изображением украинского тризуба.

"Надя говорит, у неё началась лихорадка, температура около 38 градусов. Но выступать в суде намерена не смотря ни на что", — сообщил ее адвокат Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter.

Надя говорит у неё началась лихорадка, температура около 38 градусов. Но выступать в суде намерена не смотря ни на что #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Березень 2016

"Заседание началось. Надежда выступает с последним словом. Говорит на украинском языке", — сообщил ее адвокат Марк Фейгин.

"Последнее слово Нади — это самое впечатляющее событие из всего, что я когда-либо видел. А видел я много", — добавил защитник.

По словам адвокатов Савченко, суд объявил дату вынесения приговора. 21 и 22 марта. После чего, Надежда чначала петь гимн Украины, зал подхватил.

21 и 22 марта в 11.00 будет вынесен приговор #FreeSavchenko — Mark Feygin (@mark_feygin) 9 Березень 2016





В Донецком городском суде Ростовской области Надя поёт гимн Украины, зал подхватывает. Потрясающе! #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Березень 2016





Напомним, в знак протеста против затягивания судилища, уже шестой день Надежда держит сухую голодовку.

видео: Радио Свобода