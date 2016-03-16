В годовщину захвата Крыма, Россия начала военные учения на полуострове

Сегодня, 16 марта, в третью годовщину аннексии Крыма, Россия начала военные учения на полуострове, а также на Северном Кавказе, на базах в Южной Осетии, Армении, Абхазии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, пишет ТСН.

"Всего в учениях задействовано более 2 тыс. единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", самоходные гаубицы "Мста-С" и "Акация", минометы, а также комплексы противотанковых управляемых ракет", — говорится в сообщении.

Сообщается, что артиллеристам предстоит уничтожить условного противника на удалении от 2 до 15 километров, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Напомним, в Госдепе США отметили, что никогда не признают попытки России аннексировать Крым и будут давить РФ санкциями до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине.