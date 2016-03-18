Британский эксперт рассказал, из-за чего начался конфликт в Украине

Конфликт в Украине начался из-за Ассоциации между Украиной и ЕС, который Москва считает большей угрозой, чем НАТО, говорит Шерр.
Россия считает, что Евросоюз представляет для нее большую угрозу, чем НАТО.
Такое мнение высказал научный сотрудник Королевского института международных отношений Джеймс Шерр в интервью Сегодня.
"Весь конфликт начался не из-за НАТО, а из-за Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Янукович (бывший президент Украины — ред.) остановил процесс движения Украины в НАТО, закрепив внеблоковый статус. Он четко сказал, что все, чего он хочет — это Соглашение об ассоциации. И что случилось: Россия сказала, что это недопустимо. Потому что Москва считает ЕС большей угрозой, чем НАТО, и они не хотят видеть Украину не то, что в НАТО или ЕС. Они не хотят даже видеть, чтобы Украина приближалась к ЕС и НАТО.
Россия имела колоссальное давление на самого пророссийского президента, которого когда-либо имела Украина (Януковича — ред.), что и привело к Майдану и всему остальному", — сказал аналитик.
По его мнению, сейчас необходимо, чтобы Украина сохранила право и возможность самостоятельно принимать решения.
"На практике, война или не война, ни у кого из 28 государств-членов НАТО нет "аппетита" в обозримом будущем увидеть Украину в НАТО. И это неважно. Важно, как наша политическая и военная помощь может помочь Украине более эффективно противостоять российской агрессии", — сказал эксперт.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Соглашение об Ассоциации ратифицировали все страны Евросоюза.
фото: aif.ua