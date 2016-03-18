Британский эксперт рассказал, из-за чего начался конфликт в Украине

Россия считает, что Евросоюз представляет для нее большую угрозу, чем НАТО.

Такое мнение высказал научный сотрудник Королевского института международных отношений Джеймс Шерр в интервью Сегодня.

"Весь конфликт начался не из-за НАТО, а из-за Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Янукович (бывший президент Украины — ред.) остановил процесс движения Украины в НАТО, закрепив внеблоковый статус. Он четко сказал, что все, чего он хочет — это Соглашение об ассоциации. И что случилось: Россия сказала, что это недопустимо. Потому что Москва считает ЕС большей угрозой, чем НАТО, и они не хотят видеть Украину не то, что в НАТО или ЕС. Они не хотят даже видеть, чтобы Украина приближалась к ЕС и НАТО.

Россия имела колоссальное давление на самого пророссийского президента, которого когда-либо имела Украина (Януковича — ред.), что и привело к Майдану и всему остальному", — сказал аналитик.

По его мнению, сейчас необходимо, чтобы Украина сохранила право и возможность самостоятельно принимать решения.

"На практике, война или не война, ни у кого из 28 государств-членов НАТО нет "аппетита" в обозримом будущем увидеть Украину в НАТО. И это неважно. Важно, как наша политическая и военная помощь может помочь Украине более эффективно противостоять российской агрессии", — сказал эксперт.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Соглашение об Ассоциации ратифицировали все страны Евросоюза.

фото: aif.ua