Подробности ночного боя у Авдеевки: бойцы АТО вызвали огонь на себя

Стали известны новые подробности ночного боя сил АТО за промзону Авдеевки Донецкой области.

Как выяснилось, ночью промзона оказалась в оперативном окружении. Об этом сообщают волонтеры "Вернись живым" на странице движения в Facebook.

"500 м грунтовки, связывающей город и промзону, простреливали 152 мм гаубицы. В лесочке, что по бокам — шастали ДРГ. Проход для резерва был затруднен. Обстрел украинских позиций велся со всех сторон. Работал танк, 120-е минометы, 152 мм гаубицы, АГС, СПГ, РПГ", — рассказывают волонтеры.

По их словам, одна из позиций украинских военных в районе дач была окружена боевиками. Огневой контакт с противником шел на расстоянии нескольких метров. Поэтому, чтобы отбить атаку, бойцы вызвали огонь на себя.

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Ночной бой на авдеевской промзоне Сегодня ночью авдеевская промзона оказалась в оперативном окружении500 м грунтовки, связывающей город и промзону простреливали 152 мм гаубицы. В лесочке, что по бокам - шастали дрг. Проход для резерва был затруднен. Обстрел украинских позиций велся со всех сторон. Работал танк, 120-ые минометы, 152 мм гаубицы, АГС, СПГ, РПГ. Одна из позиций, в районе дач была окружена боевиками. Огневой контакт с противником шел на расстоянии нескольких метров. Чтобы отбить атаку - бойцы вызвали огонь на себя. Вот короткое видео для тех, кто все еще не верит, что в его стране идет война. Полная версия - позднее.Проект "Повернись живим"Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега ВіталійВсі реквізити і контакти тут: https://goo.gl/FX2wYg Опубліковано Повернись живим 23 березень 2016 р.

Авдеевская промзона выдержала ночной бой. Боевики начали атаковать около 19:00, лишь на время прекращая наносить мощные удары артилерии — танков и минометов. Шестеро бойцов получили ранения, двое из которых в тяжелом состоянии. Сейчас ситуация немного поутихла.

Волонтеры также сообщают, что враг вел огонь из запрещенного крупнокалиберного вооружения по Бутовке, Зениту, Пескам. Там в ходе боев погибли два наших бойца (один умер ночью в больнице). Еще двое в этом районе получили ранения. Кроме танков враг со стороны Текстильщика стрелял из 120-х и 82-х минометов. На утро ситуация успокоилась.

На Зайцево с боем пыталась прорваться вражеская ДРГ. Бой длился два часа. Двое наших бойцов ранены. Один из них в тяжелом состоянии, рассказывают активисты.

Враг понес значительные потери за свои попытки расширить зоны обстрела. По данным разведки, в районе Зенита, Песок потери у боевиков – около 30 человек. Снайпер АТО с помощью теплоприцела, купленного благодаря пожертвованиям неравнодушных украинцев, "отработал" в промзоне от одного до трех боевиков.

"Именно для этого им и нужны тепловизионные прицелы. Цена одного 3200 долл. И, как вы понимаете, нет времени сетовать на президента и генштаб. Ребята держатся, отбивают атаки, воюют, как позволяют условия. Наша задача — облегчить им эту войну", — пишут волонтеры.

Напомним, журналисты рассказали об атаках боевиков у Авдеевки: орки гибнут, но упорно продолжают штурмовать.

Хотите помочь силам АТО? Обращайтесь к волонтерам "Вернись живым".

Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега Виталий

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Фото: Facebook Вернись живым