"Батьківщина" поддержит Гройсмана на посту премьера

Фракция "Батьківщина" поддержит кандидатуру нынешнего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины.

Об этом заявил член фракции "Батьківщина" Андрей Кожемякин в комментарии журналистам, пишет ТСН.

"Мы поддержим кандидатуру Гройсмана", — сказал он.

Однако, отметил он, фракция не будет спешить возвращаться в коалицию, поскольку имеет условия для нового вхождения в парламентское большинство. Какие именно условия, Кожемякин не уточнил.

Как известно, в пятницу, 25 марта, Гройсман представит свою премьерскую программу. Впрочем, некоторые представители БПП заявили, что его кандидатуру на заседании фракции не согласовывали.