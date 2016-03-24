Гройсман рассказал, кого хотел бы видеть в составе нового Кабмина

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что хотел бы видеть в составе нового Кабмина экс-министра финансов Словакии Ивана Миклоша, а также заместителей главы Минэкономразвития Юлию Ковалив и Максима Нефедова.

Об этом он сообщил во время брифинга в парламенте, пишет Укринформ.

В то же время политик подчеркнул, что люди, которые должны прийти работать в госорган, должны иметь безупречную репутацию и профессиональные качества.

"Мы должны создать профессиональное правительство с политической поддержкой украинского парламента, которое будет ответственным, прозрачным и эффективным", — добавил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 марта Владимир Гройсман представит свою программу в качестве кандидата в премьеры-министры украинского государства, презентация назначена на 14:00.