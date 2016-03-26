Каськив открестился от обвинений в воровстве: я ничего не крал

Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив утверждает, что правоохранительные органы ни разу не вызывали его на допросы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Через 2 года расследований с помощью СМИ я узнал, что мне объявлено подозрение в сговоре с "неизвестными лицами" в "неизвестном месте". Я не шучу: пишут, что это реальная формулировка", — отметил он.

"Приглашений на допросы в течение всех предыдущих лет следствия вплоть до настоящего времени я не получал. Для чего искать того, кто не скрывается? И публично арестовывать того, кто сам предлагает помощь?" — подчеркнул он.

"Хочу официально сообщить: я ничего не крал. На государственной службе принес в экономику Украины почти 2 млрд долл. и могу документально это доказать. Кстати, многие из этих средств до сих пор не использованы!" — заявил Каськив.

"Подчеркиваю, как и ранее, что я категорически готов сотрудничать со следствием в Украине, желательно по европейским стандартам, а не на основе политической расправы. Написал об этом очередное официальное обращение в ГПУ. Дам любые ответы на любые вопросы. Настойчиво предлагаю следователям задать все вопросы и получить ответы публично, с участием журналистов. Только действительно ли они хотят их услышать?" — написал экс-чиновник времен Януковича.

Напомним, ранее Аваков заявлял, что Владислав Каськив, который фигурирует в уголовном дела о завладении двумя миллиардами гривен бюджетных средств, скрывается в Австрии.

Как известно, Каськив в 2010-2014 годах был председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.