НАТО меняет тактику в Европе: что значит переход "от заверения к сдерживанию" России

Из-за агрессивных и угрожающих действий Российской Федерации в Восточной Европе НАТО расширит свое военное присутствие в регионе и изменит тактику, перейдя "от заверений к сдерживанию". Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав.

Так генерал назвал намерения Пентагона в начале 2017 года направить одну танковую бригаду для дислокации в восточноевропейских странах-членах НАТО. Личный состав бригады будет насчитывать 4200 военнослужащих.

По словам Бридлава, причиной такого шага стало агрессивное поведение России в Восточной Европе, в частности, аннексия Крыма в 2014 году и конфликт на востоке Украины. Руководители оборонных ведомств Латвии и Литвы поприветствовали такое решение.

Следует также отметить, что в украинских СМИ заявление генерала Бридлава было передано некорректно, что подчеркнули все без исключения эксперты, с которыми общался на эту тему "Главред". Наши медиа подали сообщения следующим образом: "НАТО переходит от политики "безопасности" к политике "отпугивания". На самом же деле речь шла о переходе Альянса "от заверений к сдерживанию", настаивают специалисты. Почему так вышло — либо это была вольность перевода, либо сознательная провокация путем искажения информации, об этом можно только гадать.

Эксперты рассказали "Главреду", что на практике будет означать политика "сдерживания" НАТО в Восточной Европе, чем она будет отличаться от предыдущих действий в регионе, а также какую реакцию она может вызвать у того, из-за кого, собственно, к ней и прибегли, — у России.

Военный эксперт, экс-замминистра обороны Украины Леонид Поляков:

Прежде всего, следует обратиться к тому, как заявление звучало в оригинале, поскольку в наших СМИ сообщение отражено неправильно. Это пусть остается на совести тех, кто либо провоцирует, либо неправильно переводит. Agence France-Presse 31 марта сообщило: "US General: NATO to switch "assurance to deterrence" in Eastern Europe" ("Генерал США: НАТО переходит от "заверений к сдерживанию" в Восточной Европе", — Ред.). Слово "assurance" переводится как "заверение". Хотя лет 20 назад, когда Украина очень хотела выдать желаемое за действительное, она, переводя с английского языка Будапештский меморандум, официально перевела фразу о "заверениях в безопасности" — "security assurances" — как "гарантии безопасности". Потому, когда мы сейчас начинаем кричать, что нам гарантировали безопасность и показываем оригинал меморандума на английском языке, нам отвечают: "Простите, а где слово "гарантии"? Возможно, на украинском языке "assurance" лучше звучит как "гарантии", но в оригинале нет "гарантий" — "заверения" есть". Так же и в данном случае речь идет об "assurance to deterrence", что означает переход от "заверения к сдерживанию".

Раньше, когда была политика заверения ("assurance"), в стратегии НАТО было записано, что большой военный конфликт в Европе возможен, но в очень далеком будущем, а в ближайшей перспективе — все будет мирно. Альянс принял новых членов, в том числе балтийские страны. Тогда не было так называемого передового базирования, не было постоянных полетов боевого дежурства в воздухе, не зависали в определенных регионах разведывательные спутники. То есть не было того, что ассоциируется с понятием "сдерживание". Были какие-то периодические учения, на ротационной основе на обучение приезжали какие-то подразделения. Единственное — было базирование на ротационной основе самолетов, поскольку, например, в странах Балтии не было своей авиации. Однако при этом и ранее были обязательства рассматривать агрессию против одного из членов НАТО как агрессию против всего Альянса. Но поскольку члены Альянса не чувствовали реальной угрозы, это было "заверение".

Начиная с июня 2014 года, когда президент США Обама после агрессии России против Украины и настойчивых запросов со стороны стран Балтии и других стран Восточной Европы сделал заявление о том, что они усилят присутствие в Восточной Европе, обрабатывались разные варианты перехода от политики "заверения". Не было постоянного передового базирования, не было постоянного боевого дежурства разных сил и средств, не только авиации, но и ракет.

Теперь же, согласно заявлению о переходе к режиму "сдерживания", будет переход от усиленного ротационного присутствия, как было на протяжении последних двух лет, к постоянному базированию. Как это будет развиваться, сказать сложно, потому что планы НАТО не известны. Думаю, что немцы скептически к этому относятся, поскольку надеются договориться с русскими. Поляки и балтийские страны обеими руками за постоянное базирование и постоянное дежурство, усиление разведывательных мероприятий и других шагов, которые ассоциируются со "сдерживанием".

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий:

Раньше у цивилизованного мира не было более-менее весомых доказательств агрессии Российской Федерации, проведения ею операций, которые приводят к захвату части территории (как это случилось в Украине). В Европе действия России начали рассматривать как посягательство на территориальный суверенитет Литвы, Латвии, Эстонии. Также угрозы звучали в адрес Швеции и Финляндии. То есть на северном фланге мы видим действия РФ, которые тоже можно отнести к категории "гибридных".

На мой взгляд, это расширенная фаза специальных операций России, которая сегодня их усиливает. При это наблюдается переход от "горячей войны" к дипломатии, потому-то и появляются "вежливые зеленые человечки". По этой причине Европа, точнее та ее часть, которая знакома с нравами Российской Федерации, — балтийские страны, а также Польша, Румыния, Болгария, в один голос сразу заявили о необходимости усиления присутствия США в Европе. Это делается в противовес той агрессии, которая проводится Россией в Украине и усиливается. К тому же, высока вероятность того, что эта агрессия будет проводиться и на остальной части европейского континента, в разных уголках Европы.

НАТО восприняло этот призыв, и, в конце концов, было принято решение о необходимости усиления европейских стран присутствием определенного американского контингента. Вспомните демарш, который по приглашению европейских стран проводило одно из подразделений бронетанкового кавалерийского полка, когда оно ездило из страны в страну небольшим составом и демонстрировало присутствие, чтобы успокоить население, чтобы показать, что НАТО — это единый блок.

Сегодня нужно переходить к более серьезным шагам, потому что Российская Федерация не сбавляет обороты, а, наоборот, пытается трансформировать их, не сбавляя. Потому возникла необходимость поднять вопрос о размещения танковой бригады в Восточной Европе. Скорее всего, это будет бронекавалерийский полк или бригада.

Вспомните, в конце 80х годов силы НАТО, в том числе США, Германии и Британии, частично были выведены из Европы, когда началось потепление в отношениях, и эти силы были расформированы. Сейчас это приходится восстанавливать. РФ создает конфликтные ситуации, а НАТО просто-напросто, уже вдогонку, пытается привести силы в соответствие с необходимостью. Почти постоянно осуществляются провокационные полеты авиации, особенно над Балтийским морем, с нарушением воздушного пространства. Все эти действия России и приводят к такому решению НАТО. Думаю, что больше подробностей о том, какие мероприятия реально будут осуществляться, появится после Варшавского саммита стран-членов НАТО. Европа однозначно нуждается в защите. Это, скорее, попытка догнать РФ, чем попытка ее сдержать. Однозначно Европа и дальше будет пытаться проводить соответствующие мероприятия, потому что страны Балтии не чувствуют себя в безопасности. Кроме того, мы видим сегодня угрозы и на южном фланге: это не только Сирия, но и в основном Черноморский регион, где была захвачена часть территории Украины — Крым.

Нельзя сказать, что РФ реагирует на действия Европы. Она, скорее, использует заявления и действия Европы для того, чтобы оправдать то, что давным-давно сделала или давно спланировала. Потому я и говорю, что Европа, к сожалению, догоняет Россию, а не работает на опережение. В этом слабость НАТО и европейской политики безопасности и обороны.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник:

Информация в наших СМИ о решении НАТО отражена некорректно. Говорится, что Альянс переходит к политике "отпугивания". Хотя на самом деле в военной терминологии слово "deterrence" переводится как "сдерживание", а не "отпугивание". Беда наших СМИ в том, что они, в отличие от вас ("Главреда". — Ред.), подхватывают чужой перевод и потом начинают его ретранслировать. В данном случае (что также странно, на мой взгляд, поскольку это происходит не в первый раз) первоисточником неверного перевода является Deutsche Welle. Для меня это удивительно, потому что Deutsche Welle уже не впервые вольно себя ведет с переводом. Не думаю, что у DW не хватает хороших переводчиков. Даже не знаю, чем это можно объяснить, потому что уверен, что их переводчики в состоянии сделать корректный перевод, а не трактовать слова так, как они это понимают.

Политика "сдерживания" — это целая наука, которая развивалась в течение десятилетий "холодной войны". Она заключается в том, что агрессору дается четкий практический сигнал (а не просто сигналы на уровне деклараций), то есть конкретными действиями показывается, что любые его агрессивные действия будут иметь настолько высокую цену, что она заставит агрессора отказаться от своих замыслов.

То есть то, о чем говорил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Бридлав — переброска в Восточную Европу танковых бригад, должно заставить Россию отказаться от намерений по реализации на территории стран НАТО сценариев, подобных тем, что применялись в Крыму или на Донбассе.

Как может реагировать на это Россия? Такие действия побуждают противника проявлять соответствующую реакцию. Так, проходят несколько циклов: противная сторона предпринимает какие-то другие шаги, но, в конце концов, стороны приходят к балансу сил, когда ситуация стабилизируется. Безусловно, будут заявления и действия со стороны России в ответ, но, думаю, что все-таки удастся остановить эту эскалацию на том уровне, который не приведет к конфликту.