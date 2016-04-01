Порошенко рассказал, когда ЕС может принять решение насчет отмены виз для украинцев

Президент Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на принятие ЕС решения насчет введения безвизового режима для украинцев уже во время председательства Нидерландов в Совете объединения государств.

Об этом он сообщил в США во время встречи с нидерландским премьер-министром Марком Рютте, говорится на сайте главы государства.

В то же время агентство УНИАН уточнило, что Нидерланды будут возглавлять соответствующий законодательный орган Евросоюза до 30 июня текущего года.

"Собеседники скоординировали будущие действия в контексте консультативного референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, который состоится в европейском государстве 6 апреля", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что его ведомство готово поддержать решение о введении безвизового режима для украинского государства в 2016-м году.