Порошенко рассказал министру финансов США о реформах в Украине

В пятницу, 1 апреля, президент Петр Порошенко встретился с министром финансов США Джейкобом Лью и, в частности, рассказал ему о ходе реформ в Украине.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время журналисты уточнили, что мероприятие состоялось в Штатах, где сейчас находится украинский политик.

"Президент подробно проинформировал о ходе реформ в Украине, в частности, в контексте противодействия коррупции, и заверил, что Украина прочно встала на путь внутренних трансформаций", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, американский чиновник при этом отметил прогресс, достигнутый властями нашей страны в реформировании государства, и подчеркнул важность дальнейшей преданности курсу внедрения изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории США Петр Порошенко встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Узнать больше о мероприятии можно здесь.

Фото: president.gov.ua