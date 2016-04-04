Бои в Нагорном Карабахе: кто и зачем "размораживает" конфликт?

Нагорный Карабах, где конфликт долгое время оставался "замороженным", вновь стал "горячей точкой". Ситуация в непризнанной республике резко обострилась в ночь на 2 апреля. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другое крупнокалиберное вооружение. Огонь в ответ было решено открыть из-за того, что обстреливались также и жилые кварталы, находящиеся неподалеку от линии столкновения. В свою очередь Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую сторону в наступлении с использованием пушек, бронетехники и авиации.

По данным ООН, за прошедшие выходные в результате вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе погибло по меньшей мере 33 человека, более 200 получили ранения.

И уже 3 апреля Баку заявил о своем решении в одностороннем порядке прекратить военные действия. Однако в Минобороны Азербайджана при этом отметили, что если вооруженные силы Армении не прекратят провокации и обстрелы жилых пунктов и боевых позиций, то операции продолжатся с использованием всех имеющихся на вооружении средств.

По поводу обострившейся ситуации высказался президент Турции Реджеп Эрдоган, пообещав поддерживать Азербайджан как союзника в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. По этому поводу высказался президент Армении Серж Саргасян, заявив, что "Анкара провоцирует войну в регионе и открыто поддерживает авантюрную политику Азербайджана".

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Россия не обвиняет каких-либо внешних игроков, в том числе Турцию, в том, что они спровоцировали вспышку напряженности в Нагорном Карабахе. При этом он добавил, что "некоторых не устраивают основополагающие подходы в нагорно-карабахском урегулировании", потому его и пытаются сорвать.

На встрече с послами стран-членов ОБСЕ армянский лидер Серж Саргасян заявил, что Армения признает независимость Нагорно-Карабахской Республики в случае расширения военных действий. По его словам, дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до широкомасштабной войны.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе приобрел остроту в 1987—1988 годах в связи с массовым движением в поддержку идеи переподчинения автономной области Армении. Тогда произошел отток из региона этнических азербайджанцев. В январе 1989 года советские власти решили ввести в регионе прямое управление с образованием Комитета особого управления Нагорно-Карабахской автономной областью. А 1 декабря того же года было принято постановление о включении Нагорного Карабаха в состав Армении. Вооруженные столкновения начались в 1990 году, а полномасштабные боевые действия — после развала СССР, в 1992 году, и продолжались до мая 1994 года, когда при участии России было подписано мирное соглашение. Тогда конфликт был "заморожен".

Эксперты рассказали "Главреду", с чем может быть связано обострение ситуации в Нагорном Карабахе именно сейчас, какие угрозы он представляет для мировой безопасности, и могут ли быть в него втянуты другие страны, а также какова вероятность того, что конфликт удастся вновь перевести в "замороженное" состояние.

Политический аналитик Александр Палий:

"Замороженный" конфликт может взорваться в любой момент, когда одна из сторон почувствует в себе силы, — в этом, собственно, и состоит опасность таких конфликтов. Нагорный Карабах — это типичный "замороженный" конфликт. Его эскалация может произойти в любой момент, как только одна из сторон почувствует изменение баланса сил, либо просто из-за провокации, когда какая-то мелочь приводит к вспышке боев.

Сейчас такой момент наступил для Нагорного Карабаха. С одной стороны, Азербайджан укрепил свою армию и пытается показать, что он в состоянии освободить некоторые территории. С другой стороны, Армения заручилась поддержкой России и хочет нанести такой удар, после которого Азербайджан и думать перестанет о Нагорном Карабахе. Так что тут двойная заинтересованность в эскалации — и у одной стороны, и у другой. Тем не менее, пока что конфликт не разросся до бо́льших масштабов, хотя может в любой момент и достигнуть их.

Россия в данном случае заинтересована в войне, потому что энергетические проекты, которые идут через Азербайджан, в том числе при участии Туркменистана и других стран Средней Азии, не выгодны ей. А любая серьезная дестабилизация сразу становится угрозой, в том числе для транзитных энергетических маршрутов. Россия сейчас выступает в роли поджигателя войны: она поставляет оружие как Армении, так и Азербайджану. Мы совершенно четко видели, что российские поставки вооружения идут одновременно обеим сторонам. То есть Россия поощряет и разжигает этот конфликт. Недавно было принято решение об очередной поставке оружия на 200 миллионов долларов Армении. А в прошлом году было принято аналогичное решение о поставках оружия Азербайджану. Россия просто греется на этом огне.

Турция в данной ситуации может поддержать Азербайджан, помогая проводить учения азербайджанских военных, а также производить льготные закупки турецкого оружия (а в Турции, кстати, делается очень неплохое оружие, и в больших количествах). Но в то же время прямое участие Турции в данном конфликте вряд ли возможно. Это война через своих союзников. Так, Азербайджан, чувствуя поддержку Турции, может действовать более решительно.

Сейчас идет период локальных боев в Нагорном Карабахе, то есть без участия всех вооруженных сил Армении и Азербайджана. Есть большая вероятность того, что конфликт снова "заморозят", потому что стороны добились своих целей. Азербайджан захватил несколько небольших пунктов — стратегически важных горных точек, высот, а также показал, что он теоретически может освобождать бо́льшие территории. Армения отразила в основном эту атаку и показала, что способна делать это и в дальнейшем. По сути, статус-кво сохранен, с небольшими территориальными достижениями Азербайджана, которые не играют слишком большой роли, но демонстрируют, что военное разрешение конфликта теоретически возможно.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос:

Если конфликт в Нагорном Карабахе будет продолжаться и впредь, то через какое-то время в него может втянуться и Россия. Но это — максимум. В принципе, Россия и так один из ключевых игроков в этом конфликте, по крайней мере, в армянском контексте. Армяне пытаются эту ситуацию разруливать сами, хоть и пребывают сейчас в шоковом состоянии. По крайней мере, часть экспертов почему-то рассчитывала на повторение сценария Южной Осетии (в 2008 году Россия вмешалась в вооруженный Тбилиси и Цхинвали, вторглась в Грузию, после чего признала независимость Южной Осетии и разместила на ее территории военную базу с 4-тысячным контингентом. — Ред.).

На мой взгляд, вряд ли эти столкновения перерастут в нечто более глобальное, если судить по тому, что мы видим на данный момент. Если не случатся какие-нибудь "черные лебеди" (трудно прогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия, — Ред.) или нечто такое, чего мы не можем предвидеть.

Турция в данной ситуации встанет рядом с Азербайджаном и будет его поддерживать — это абсолютно точно. Так что заявление президента Турции — не ново. Просто раньше турки еще пытались играть с армянами: была и "футбольная дипломатия", и многое другое. Сегодня Эрдоган в условиях, когда продолжается конфликт, в том числе с Россией, и он нуждается в надежных союзниках и решительных словах.

Карабахский конфликт и сейчас, несмотря ни на что, находится в "замороженном" состоянии. Пару дней обстрелов не "разморозят" конфликт. Такие случаи бывали и раньше, хотя и с меньшей интенсивностью обстрелов. Раньше на линии разграничения были постоянные дуэли снайперов. Так что у "замороженного" конфликта в Нагорном Карабахе не такая история, как в Приднестровье, где не стреляют.

Профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наук Григорий Перепелица:

Данная ситуация говорит о том, что Россия "размораживает" конфликты по периметру постсоветского пространства. Думаю, это ни что иное, как внедрение "стратегии управляемого хаоса" для того, чтобы, дестабилизировав ситуацию, можно было ею управлять. Это укладывается в конечную цель глобальной "гибридной" войны, которую развязала Россия, чтобы изменить существующий мировой порядок.

В чем выигрывает Россия? Развязав этот конфликт, она ограничивает Азербайджан: его внешнюю политику, государственный суверенитет и возможности для маневра. Россия уже давно готовила "размораживание" этого конфликта, одновременно вооружая и Армению, и Азербайджан.

Азербайджан выбрал курс стратегического партнерства с Россией, идя в фарватере политики Путина. Конечная цель политики Путина — фактическое лишение Азербайджана государственного суверенитета. В свою очередь Армения практически сдала свой государственный суверенитет, полностью сдав свою экономику России, став военным сателлитом, она потеряла возможность самостоятельно принимать любые государственные решения. Азербайджан благодаря своему энергетическому фактору — нефти и газу — сохранял некоторую самостоятельность, по крайней мере, внутреннего развития и сохранения авторитарного режима Алиева. Но теперь такая ситуация Кремль не устраивает, ведь ему необходимо полное подчинение Азербайджана, включая его ресурсы. А так Баку попадает в полную зависимость от Москвы, поскольку только РФ может влиять на Ереван, предоставить дополнительные боеприпасы, и, соответственно, Россия перебирает таким образом на себя не только суверенитет Азербайджана, но и его нефть, и его энергетические коридоры.

Потому-то сейчас и "разморожен" конфликт. Таким образом создается второй круг хаоса для Турции. Если в Сирии Россия ударила в "нижнее подбрюшье" Турции, то теперь в Нагорном Карабахе удар был нанесен сверху. Турция сказала, что она не будет просто наблюдать, как Россия обостряет конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, и что она будет поддерживать Азербайджан до конца.

Таким образом, "размораживание" карабахского конфликта приобретает черты регионального, а не локального. В результате вмешательства в сирийский конфликт Россия существенно усилила свои позиции как на Ближнем Востоке, так и в отношениях с США. Соответственно, она ждет такого же результата и от нового витка нагорно-карабахского конфликта.

Подчеркну еще раз, что происходящее сейчас — это реализация Россией "стратегии управляемого хаоса". Если сейчас Азербайджан сдаст свои позиции, то конфликт вновь будет "заморожен".

Также следует отметить, что конфликт в Нагорном Карабахе регулируется "минским процессом", который представляет собой многосторонний формат. Украинская ситуация, либо война с Россией на Донбассе, тоже регулируется "минским процессом". Потому мы можем моделировать, чего сто́ит этот процесс, опираясь на минскую группу по урегулированию карабахского конфликта.