Бои в Нагорном Карабахе: кто и зачем "размораживает" конфликт?

Эксперты рассказали, какие страны могут быть втянуты в нагорно-карабахский конфликт, если он будет набирать обороты.
Нагорный Карабах, где конфликт долгое время оставался "замороженным", вновь стал "горячей точкой". Ситуация в непризнанной республике резко обострилась в ночь на 2 апреля. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другое крупнокалиберное вооружение. Огонь в ответ было решено открыть из-за того, что обстреливались также и жилые кварталы, находящиеся неподалеку от линии столкновения. В свою очередь Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую сторону в наступлении с использованием пушек, бронетехники и авиации.
По данным ООН, за прошедшие выходные в результате вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе погибло по меньшей мере 33 человека, более 200 получили ранения.
И уже 3 апреля Баку заявил о своем решении в одностороннем порядке прекратить военные действия. Однако в Минобороны Азербайджана при этом отметили, что если вооруженные силы Армении не прекратят провокации и обстрелы жилых пунктов и боевых позиций, то операции продолжатся с использованием всех имеющихся на вооружении средств.
По поводу обострившейся ситуации высказался президент Турции Реджеп Эрдоган, пообещав поддерживать Азербайджан как союзника в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. По этому поводу высказался президент Армении Серж Саргасян, заявив, что "Анкара провоцирует войну в регионе и открыто поддерживает авантюрную политику Азербайджана".
В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Россия не обвиняет каких-либо внешних игроков, в том числе Турцию, в том, что они спровоцировали вспышку напряженности в Нагорном Карабахе. При этом он добавил, что "некоторых не устраивают основополагающие подходы в нагорно-карабахском урегулировании", потому его и пытаются сорвать.
На встрече с послами стран-членов ОБСЕ армянский лидер Серж Саргасян заявил, что Армения признает независимость Нагорно-Карабахской Республики в случае расширения военных действий. По его словам, дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до широкомасштабной войны.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе приобрел остроту в 1987—1988 годах в связи с массовым движением в поддержку идеи переподчинения автономной области Армении. Тогда произошел отток из региона этнических азербайджанцев. В январе 1989 года советские власти решили ввести в регионе прямое управление с образованием Комитета особого управления Нагорно-Карабахской автономной областью. А 1 декабря того же года было принято постановление о включении Нагорного Карабаха в состав Армении. Вооруженные столкновения начались в 1990 году, а полномасштабные боевые действия — после развала СССР, в 1992 году, и продолжались до мая 1994 года, когда при участии России было подписано мирное соглашение. Тогда конфликт был "заморожен".
Эксперты рассказали "Главреду", с чем может быть связано обострение ситуации в Нагорном Карабахе именно сейчас, какие угрозы он представляет для мировой безопасности, и могут ли быть в него втянуты другие страны, а также какова вероятность того, что конфликт удастся вновь перевести в "замороженное" состояние.
Политический аналитик
Политический аналитикАлександр Палий:
"Замороженный" конфликт может взорваться в любой момент, когда одна из сторон почувствует в себе силы, — в этом, собственно, и состоит опасность таких конфликтов. Нагорный Карабах — это типичный "замороженный" конфликт. Его эскалация может произойти в любой момент, как только одна из сторон почувствует изменение баланса сил, либо просто из-за провокации, когда какая-то мелочь приводит к вспышке боев.
Сейчас такой момент наступил для Нагорного Карабаха. С одной стороны, Азербайджан укрепил свою армию и пытается показать, что он в состоянии освободить некоторые территории. С другой стороны, Армения заручилась поддержкой России и хочет нанести такой удар, после которого Азербайджан и думать перестанет о Нагорном Карабахе. Так что тут двойная заинтересованность в эскалации — и у одной стороны, и у другой. Тем не менее, пока что конфликт не разросся до бо́льших масштабов, хотя может в любой момент и достигнуть их.
Россия в данном случае заинтересована в войне, потому что энергетические проекты, которые идут через Азербайджан, в том числе при участии Туркменистана и других стран Средней Азии, не выгодны ей. А любая серьезная дестабилизация сразу становится угрозой, в том числе для транзитных энергетических маршрутов. Россия сейчас выступает в роли поджигателя войны: она поставляет оружие как Армении, так и Азербайджану. Мы совершенно четко видели, что российские поставки вооружения идут одновременно обеим сторонам. То есть Россия поощряет и разжигает этот конфликт. Недавно было принято решение об очередной поставке оружия на 200 миллионов долларов Армении. А в прошлом году было принято аналогичное решение о поставках оружия Азербайджану. Россия просто греется на этом огне.
Турция в данной ситуации может поддержать Азербайджан, помогая проводить учения азербайджанских военных, а также производить льготные закупки турецкого оружия (а в Турции, кстати, делается очень неплохое оружие, и в больших количествах). Но в то же время прямое участие Турции в данном конфликте вряд ли возможно. Это война через своих союзников. Так, Азербайджан, чувствуя поддержку Турции, может действовать более решительно.
Сейчас идет период локальных боев в Нагорном Карабахе, то есть без участия всех вооруженных сил Армении и Азербайджана. Есть большая вероятность того, что конфликт снова "заморозят", потому что стороны добились своих целей. Азербайджан захватил несколько небольших пунктов — стратегически важных горных точек, высот, а также показал, что он теоретически может освобождать бо́льшие территории. Армения отразила в основном эту атаку и показала, что способна делать это и в дальнейшем. По сути, статус-кво сохранен, с небольшими территориальными достижениями Азербайджана, которые не играют слишком большой роли, но демонстрируют, что военное разрешение конфликта теоретически возможно.
Директор Центра ближневосточных исследований
Директор Центра ближневосточных исследованийИгорь Семиволос:
Если конфликт в Нагорном Карабахе будет продолжаться и впредь, то через какое-то время в него может втянуться и Россия. Но это — максимум. В принципе, Россия и так один из ключевых игроков в этом конфликте, по крайней мере, в армянском контексте. Армяне пытаются эту ситуацию разруливать сами, хоть и пребывают сейчас в шоковом состоянии. По крайней мере, часть экспертов почему-то рассчитывала на повторение сценария Южной Осетии (в 2008 году Россия вмешалась в вооруженный Тбилиси и Цхинвали, вторглась в Грузию, после чего признала независимость Южной Осетии и разместила на ее территории военную базу с 4-тысячным контингентом. — Ред.).
На мой взгляд, вряд ли эти столкновения перерастут в нечто более глобальное, если судить по тому, что мы видим на данный момент. Если не случатся какие-нибудь "черные лебеди" (трудно прогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия, — Ред.) или нечто такое, чего мы не можем предвидеть.
Турция в данной ситуации встанет рядом с Азербайджаном и будет его поддерживать — это абсолютно точно. Так что заявление президента Турции — не ново. Просто раньше турки еще пытались играть с армянами: была и "футбольная дипломатия", и многое другое. Сегодня Эрдоган в условиях, когда продолжается конфликт, в том числе с Россией, и он нуждается в надежных союзниках и решительных словах.
Карабахский конфликт и сейчас, несмотря ни на что, находится в "замороженном" состоянии. Пару дней обстрелов не "разморозят" конфликт. Такие случаи бывали и раньше, хотя и с меньшей интенсивностью обстрелов. Раньше на линии разграничения были постоянные дуэли снайперов. Так что у "замороженного" конфликта в Нагорном Карабахе не такая история, как в Приднестровье, где не стреляют.
Профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наук
Профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наукГригорий Перепелица:
Данная ситуация говорит о том, что Россия "размораживает" конфликты по периметру постсоветского пространства. Думаю, это ни что иное, как внедрение "стратегии управляемого хаоса" для того, чтобы, дестабилизировав ситуацию, можно было ею управлять. Это укладывается в конечную цель глобальной "гибридной" войны, которую развязала Россия, чтобы изменить существующий мировой порядок.
В чем выигрывает Россия? Развязав этот конфликт, она ограничивает Азербайджан: его внешнюю политику, государственный суверенитет и возможности для маневра. Россия уже давно готовила "размораживание" этого конфликта, одновременно вооружая и Армению, и Азербайджан.
Азербайджан выбрал курс стратегического партнерства с Россией, идя в фарватере политики Путина. Конечная цель политики Путина — фактическое лишение Азербайджана государственного суверенитета. В свою очередь Армения практически сдала свой государственный суверенитет, полностью сдав свою экономику России, став военным сателлитом, она потеряла возможность самостоятельно принимать любые государственные решения. Азербайджан благодаря своему энергетическому фактору — нефти и газу — сохранял некоторую самостоятельность, по крайней мере, внутреннего развития и сохранения авторитарного режима Алиева. Но теперь такая ситуация Кремль не устраивает, ведь ему необходимо полное подчинение Азербайджана, включая его ресурсы. А так Баку попадает в полную зависимость от Москвы, поскольку только РФ может влиять на Ереван, предоставить дополнительные боеприпасы, и, соответственно, Россия перебирает таким образом на себя не только суверенитет Азербайджана, но и его нефть, и его энергетические коридоры.
Потому-то сейчас и "разморожен" конфликт. Таким образом создается второй круг хаоса для Турции. Если в Сирии Россия ударила в "нижнее подбрюшье" Турции, то теперь в Нагорном Карабахе удар был нанесен сверху. Турция сказала, что она не будет просто наблюдать, как Россия обостряет конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, и что она будет поддерживать Азербайджан до конца.
Таким образом, "размораживание" карабахского конфликта приобретает черты регионального, а не локального. В результате вмешательства в сирийский конфликт Россия существенно усилила свои позиции как на Ближнем Востоке, так и в отношениях с США. Соответственно, она ждет такого же результата и от нового витка нагорно-карабахского конфликта.
Подчеркну еще раз, что происходящее сейчас — это реализация Россией "стратегии управляемого хаоса". Если сейчас Азербайджан сдаст свои позиции, то конфликт вновь будет "заморожен".
Также следует отметить, что конфликт в Нагорном Карабахе регулируется "минским процессом", который представляет собой многосторонний формат. Украинская ситуация, либо война с Россией на Донбассе, тоже регулируется "минским процессом". Потому мы можем моделировать, чего сто́ит этот процесс, опираясь на минскую группу по урегулированию карабахского конфликта.