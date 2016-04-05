Дипломат объяснил роль блокады в деоккупации Крыма

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко заявил, что блокада оккупированного РФ Крыма — это не путь его возвращения Украине, она является подготовкой к этому процессу.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде", комментируя написанную экспертами организации в 2014-м стратегию возвращения полуострова.

В то же время эксперт подчеркнул, что благодаря изоляции АРК активисты хотели нанести ущерб России.

"Возможности отказаться от Крыма и забыть о нем — просто нет", — отметил собеседник журналистов.

По словам руководителя Фонда "Майдан иностранных дел", его "отсутствие в Украине будет огромной проблемой для нас". "Потому что там будет военная база, постоянная военная угроза", — объяснил Яременко.

Напомним, ранее нардеп, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что деоккупация Крыма произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле. Ознакомиться с его мнением можно здесь.