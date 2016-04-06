Адмирал объяснил, зачем Россия перебросила севастопольских морпехов под Мариуполь

Переброска из Крыма под Мариуполь подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты Береговых войск Черноморского флота ВС РФ, базирующихся в Севастополе, может свидетельствовать о том, что Россия не отказалась от намерения пробить сухопутный "коридор" на оккупированный полуостров.

Об этом адмирал запаса ВМС Украины, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Кабаненко рассказал на чате в "Главреде".

"Конечно, есть повод для беспокойства. Проблематика "коридора" по суше на Крым остается актуальной, ведь без этого Крыму будет очень трудно выжить. Конечно, содержание в этом районе десантно-штурмового компонента является индикатором того, что РФ не отказалась от этого сценария. Украина должна быть готова, чтобы не допустить захвата прибрежных территорий", — подчеркнул военный эксперт.

Говоря о вероятности атаки на Мариуполь с моря, адмирал заметил, что она существует.

"Мы уже говорили об ограниченных способностях ВМС Украины. Конечно, они требуют наращивания, прежде всего за счет создания легких сил — мультизадачной катерной группировки для задач именно в ближней морской зоне. Такое решение является оптимальным ввиду благоприятного соотношения эффективность/стоимость, и его целесообразно было бы принять. Уже вчера", — резюмировал Игорь Кабаненко.

Напомним, ранее адмирал рассказал, чем Украина может ответить "флотилии" ДНР, которую боевики создают в районе Мариуполя.