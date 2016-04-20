Нидерланды не отменят ратификацию Соглашения Украина — ЕС

Парламент Нидерландов отклонил предложение отменить ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

С таким предложением выступила Социалистическая партия Нидерландов, представители которой считают евроскептиками. Они — против сближения Украины с Европой, сообщает BBC Украина.

Из 150 депутатов 75 проголосовали против отмены 71 — за.

Еще раз рассмотреть это решение требовали результаты недавнего референдума. При явке чуть более 32% против ассоциации с Украиной проголосовали 61% избирателей, за — 38%.

Однако это не обязывало правительство страны отменять ратификации соглашения, поскольку референдум был консультативным.

Теперь голландское правительство, которое возглавляет премьер Марк Рютте, имеет возможность предложить изменения к Соглашению об ассоциации.

Рютте ранее обещал обдумать и предложить свои варианты течение двух месяцев — до наступления парламентских каникул в стране.

Напомним, 12 апреля Избирательный совет Нидерландов обнародовал официальные результаты консультативного референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за — 38,21%. Референдум состоялся 6 апреля.

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В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.