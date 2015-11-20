В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что соглашение об Ассоциации ратифицировали все страны Европейского Союза.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает УНИАН.

"Брюссельский Парламент ратифицировал Соглашение об Ассоциации с Украиной. Теперь ассоциацию с нами ратифицировали все государства. Слава Украине!", — написал Порошенко.

В то же время на сайте Европейской комиссии отмечается, что на данный момент полностью выполнили все необходимые процедуры по завершению ратификации соглашения и передаче Генеральному секретариату Совета Евросоюза ратификационных грамот 23 страны-члена ЕС. В частности, это Австрия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Испания, Франция, Великобритания, Венгрия, Хорватия, Ирландия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Португалия, Польша, Румыния, Швеция, Финляндия, Словения и Словакия.

Однако Генеральному секретариату ЕС ратификационные грамоты не поступали от Бельгии, Кипра, Греции, Италии и Нидерландов. Таким образом, эти пять стран еще не завершили все необходимые процедуры для ратификации соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Греции ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.